Suche nach Ausweichquartier für Abgeordnete in Stuttgart

Das Landtagspräsidium und das Finanzministerium wollen am Dienstag über die Sanierung des Hauses der Abgeordneten und das mögliche Ausweichquartier sprechen. Die Unterbringung der Parlamentarier in der Zeit des Umbaus in Stuttgart hatte zuletzt für einigen Streit gesorgt. Das Vorhaben des Finanzministeriums, drei ältere Häuser abzureißen und mit einem Neubau Platz für die Büros zu schaffen, wurde im Oktober von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gestoppt. Grund war Kritik, weil in den Häusern, langjährige Mieter in günstigen Wohnungen leben. Nun hat das Finanzministerium neue Ideen ausgearbeitet. Zudem hat es auch errechnet, was es kosten würde, wenn die Abgeordneten dauerhaft ins Neue Schloss ziehen würden.