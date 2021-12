Stuttgarter OB Nopper verteidigt Tübingens OB Palmer

per Mail teilen

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) verteidigt seinen Tübinger Amtskollegen Boris Palmer (Grüne) im Zusammenhang mit dessen Parteiauschlussverfahren. Dabei wird Palmer unter anderem vorgeworfen, er habe sich öffentlich positiv über eine CDU-Oberbürgermeisterkandidatin aus Aalen (Ostalabkreis) geäußert - und das, obwohl die dortigen Grünen den SPD-Kandidaten unterstützt hätten. Stuttgarts OB Nopper schreibt in einem Brief, über den die Deutsche Presseagentur berichtet, sinngemäß: Wenn so etwas ein Grund für einen Parteiausschluss wäre, würde das der kommunalen Demokratie schaden.