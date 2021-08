per Mail teilen

Turnerin Elisabeth Seitz hat bei den Olympischen Spielen in Tokio einen starken fünften Platz am Stufenbarren belegt. Die Stuttgarterin bekam am Sonntag im Ariake-Gymnastics-Center für ihre Übung 14,400 Punkte, blieb aber hinter der punktgleichen Vierten Yufei Lu aus China zurück. Die Goldmedaille sicherte sich Favoritin Nina Derwael aus Belgien mit 15,200 Punkten und ist damit Nachfolgerin der Russin Alija Mustafina. Zweite wurde die Russin Anastasia Iljankowa mit 14,833 Punkten.