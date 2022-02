Mann wohl niedergestochen - 19-Jähriger festgenommen

Die Polizei hat im Stuttgarter Osten einen 19-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, einen Mann lebensgefährlich verletzt zu haben. Er werde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei mit. Am Dienstagabend war ein 34-Jähriger in einem Innenhof an der Stuttgarter Röntgenstraße offenbar niedergestochen worden. Ein Anwohner habe Schreie gehört und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Die Beamten fanden den lebensgefährlich verletzten Mann am Boden liegend und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde er notoperiert.