Der Zoologisch-Botanische Garten Wilhelma in Stuttgart ist als Artenschutzorganisation aktiv. Am Welt-Nashorn-Tag am Donnerstag wird über die Tiere informiert.

Am Donnerstag, den 22. September, ist Welt-Nashorntag. Denn das Überleben der Nashörner ist weltweit bedroht. In der Stuttgarter Wilhelma berichten deshalb Fachleute in einem Infozelt über den Stand der Dinge. Die Wilhelma betreibt aktiven Artenschutz. Die Population der Panzernashörner hat sich erholt, die Zahl der Sumatra-Nashörner dagegen liegt bei weniger als 50. Die Wilhelma unterstützt ein Hilfsprogramm mit 100.000 Euro und hat in den vergangenen zehn Jahren knapp 30.000 Euro zum Schutz der Panzernashörner in Indien gespendet. Wilderei macht Nashorn-Hilfe in vielen Regionen wieder zunichte Weil sich der Aberglaube hält, dass das Pulver aus dem Horn des Nashorns ein Heilmittel sei, bedroht die Wilderei die Nashornbestände nach wie vor. Besucher und Besucherinnen in der Wihelma können am Infozelt viele Details dazu erfahren. Zu sehen sind auch Abgüsse von Hörnern der unterschiedlichsten Nashornrassen. Für Kinder gibt es Extra-Angebote und auch ein Quiz. Die Teilnahme ist im Wilhelma-Eintrittspreis inbegriffen.