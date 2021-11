Großer Weihnachtsbaum auf dem Stuttgarter Schlossplatz aufgestellt

Eine 24 Meter hohe Weißtanne schmückt seit Freitag die Stuttgarter Königstraße. In den kommenden Tagen wird der Baum dekoriert. Pünktlich zur Adventszeit soll alles festlich leuchten.

Gefällt wurde der 70 Jahre alte Baum auch dieses Jahr im Welzheimer Wald. Der rund sieben Tonnen schwere Nadelbaum wurde mit einem Schwertransporter in die Innenstadt gebracht. Mit seinen 24 Metern kann er der selbst gesetzten Mindesthöhe von 20 Metern auch gerecht werden.

Der Stuttgarter Weihnachtsbaum wird mit einem Kran in seine Halterung gehoben. SWR

In diesem Jahr gibt es viel leuchtende Konkurrenz am Platz: Neben den Stuttgarter Glanzlichtern teilt sich die Tanne den Platz zwischen Neuem Schloss und Königsbauarkaden gleich mit zwei weiteren Lichtattraktionen.

Lichtspektakel zu Advent - diesmal ohne goldene Christbaumspitze

Wie im letzten Jahr werden auf dem Schlossplatz wieder die Stuttgarter Glanzlichter aufgestellt werden. Die Lichtskulpturen, wie das Stadtwappen oder ein Porsche, sollen auf hiesige Sehenswürdigkeiten aufmerksam machen. Dazu steht in diesem Jahr auch noch das Riesenrad bis Ende Dezember am Platz. Doch bei der Stuttgarter Veranstaltungsgesellschaft "in.Stuttgart" ist man sich sicher, dass der Weihnachtsbaum dennoch mithalten kann: "Es wird sich gegenseitig befruchten", so der Geschäftsführer von in.Stuttgart, Andreas Kroll.

"Generell gilt für den Weihnachtsmarkt und den Weihnachtsbaum, dass wir ein erstes Symbol haben, dass es weiter geht in der Innenstadt. Ein Zeichen der Hoffnung letztendlich."

Alle 45.000 LED-Lämpchen am Baum stammten von den Stadtwerken Stuttgart und seien energiesparend, so der in-Stuttgart-Geschäftsführer. Auch die Beleuchtung der Glanzlichter komme aus energiesparendem Ökostrom. Einziger Abstrich im zweiten Corona-Advent: Wegen einer erhöhten Sturmgefahr, gibt es in diesem Jahr keinen goldenen Stern an der Spitze des Weihnachtsbaums auf der Königstraße.

In diesem Jahr teilt sich der Weihnachtsbaum den Schlossplatz auch mit dem Riesenrad. SWR Diana Hörger

Weihnachtsmarkt dieses Jahr länger - bis zum 30. Dezember

Vom 8. bis 12. November wird die Weißtanne von fünf Helfern geschmückt. Dann sei sie pünktlich zum Start des Stuttgarter Weihnachtsmarkts am 24. November bereit, so die Veranstaltungsgesellschaft. Der Weihnachtsmarkt soll mit Beschluss des Gemeinderates in diesem Jahr eine Woche länger stattfinden, bis einschließlich zum 30. Dezember. Damit sollen in Zeiten der Pandemie die Marktleute unterstützt werden.

Hygienekonzept für den Weihnachtsmarkt wird noch bekanntgegeben

Wegen der aktuell stark steigenden Inzidenzen und der geltenden Warnstufe werde das detaillierte Hygienekonzept für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt erst eine Woche vor Beginn des Marktes bekanntgegeben, so Kroll. Eine Absperrung des Marktes wie andernorts lasse die Stuttgarter Innenstadt nicht zu.