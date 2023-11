per Mail teilen

Die sind ja echt süß. Im Winterschlaf leben Igel von ihrer angefressenen Speckschicht. Leider gibt es im Sommer immer weniger Nahrung. Die Stachel-Tiere brauchen Hilfe! Dringend!

Igel sind häufig unterernährt und brauchen dringend Hilfe, so das Tierheim in Stuttgart. Im Moment leben dort 20 der Stachel-Tiere. Aber es werden jedes Jahr mehr. "Die Sommer werden immer heißer und die Insektenzahlen gegen zurück", sagt die Sprecherin vom Stuttgarter Tierheim, Petra Veiel.

"Viele Igel sind so dehydriert und unterernährt, dass sie es nicht schaffen."

Ein ganz großes Problem für die Igel seien auch die Maden, so die Sprecherin. Die Maden wandern einfach in Körperöffnungen und Wunden der Tiere und fressen die Igel dann von innen auf. Um gesunde und robuste Tiere zu bekommen, kann der Mensch viele Hilfestellungen leisten. Wichtig ist es, dass der Igel gut gefüttert wird. Kleine Tiere können mit 500 Gramm, große mit 800 Gramm gut durch den Winter kommen. So können sie die angelegte Speckschicht im Winterschlaf nach und nach verbrauchen.

Ein verwilderter Garten ist ein Igel-Paradies

Gefüttert werden sollte nur frisches Feucht- oder Trockenfutter für Katzen, keinesfalls Speisereste oder Hundefutter, schreibt der Naturschutzbund (NABU) auf seiner Internetseite. Auch gegartes (niemals rohes Fleisch), ungewürztes Rinderhackfleisch oder gestocktes Rührei können gefüttert werden. Verzichten sollte man auf Soßen und Gelees. Ungeeignet für Igel sind Milch, Nüsse, Obst und Küchenabfälle. Die Fütterung sollte abends erfolgen. Auch eine Schale mit Wasser die täglich gereinigt wird, ist wichtig.

Zudem kann der Mensch dem Igel einen guten Lebensraum schaffen. Ganz wichtig ist ein guter Unterschlupf als Versteck und Winterquartier. Ein zumindest teilweise verwilderter Garten ist ein Paradies für die Tiere. So kann man beispielsweise in einer Ecke des Gartens Laub und Äste liegen lassen. Dort kann sich der Igel dann einnisten.

Verzichten Sie auf einen englischen Rasen und engmaschige Zäune! In einem wilden Garten fühlt sich der Igel am wohlsten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Kontakt mit Igelstationen aufnehmen

Igel sind süß. Dank des putzigen Kinderschemas ist die Hilfsbereitschaft sehr groß. Aber, dass die Tiere zu hause in Pflege genommen werden, muss die absolute Ausnahme sein, schreibt der NABU. Die tägliche Zuwendung braucht Erfahrung und verursacht Mühe und Kosten. Das könne nur zusammen mit einer Igelstationen und einem Tierarzt geleistet werden.