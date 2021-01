Der Stuttgarter Tafel fehlen zunehmend Ein-Euro-Jobber. Das führe zu Engpässen und belaste die Mitarbeitenden, sagte Ingrid Poppe von der Schwäbischen Tafel in Stuttgart am Freitag. Da Ein-Euro-Jobs auf Zeit befristet sind, müssen sie immer wieder neu besetzt werden. Allerdings mache das Jobcenter derzeit Präsenztermine nur im Notfall, so Poppe weiter. Das sei für viele Bewerberinnen und Bewerber eine zusätzliche Hürde. Allein im Tafelladen in der Stuttgarter Stadtmitte fehlen derzeit 20 bis 25 Mitarbeitende, so die Schätzung. Die Öffnungszeiten wurden reduziert. Vor den Tafelläden bilden sich teils lange Schlangen. Auch fehle die Zeit zur Betreuung der Kundinnen und Kunden, so Poppe.