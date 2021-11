Stuttgarter Forscherin: Wahlversprechen zu brechen kann manchmal sinnvoll sein

Die Politologin Elisa Deiss-Helbig hat Wahlversprechen von Politikern aus rund 20 Jahren deutscher Bundespolitik untersucht - das Ergebnis dürfte wohl viele überraschen.

Wie viele ihrer Wahlversprechen setzen Politiker und Parteien um, wenn sie später an der Regierung sind? Gemeint sind Versprechen aus dem Wahlkampf, aber auch solche, die in einem Koalitionsvertrag stehen. Das untersucht die Stuttgarter Politologin Elisa Deiss-Helbig von der Uni Stuttgart in einer wissenschaftlichen Studie. Die ersten Ergebnisse ihrer Forschung liegen bereits vor und überraschen: Politiker halten demnach Wahlversprechen zu rund 60 Prozent ein. Versprechen, die später sogar schriftlich in Koalitionsverträgen fixiert sind, würden sogar zu 80 Prozent und mehr eingelöst, rechnet die Politikexpertin vor.

Die Stuttgarter Politologin Elisa Deiss-Helbig untersucht Wahlversprechen. SWR

Blick auf gebrochene und gehaltene Wahlversprechen

Die Stuttgarterin hat rund 20 Jahre deutscher Bundespolitik untersucht (2002 - 2021). Dabei hat sie auch die größten Tops und Flops von Wahlversprechen herausgearbeitet. Im Wahlkampf 2009 beispielsweise versprach die CDU unter Angela Merkel die schnelle Angleichung von Ost- und West-Renten. Erreicht ist das bis heute nicht. Die SPD wiederum versprach 2013 in der schwarz-roten Koalition, das Breitbandnetz flächendeckend bis 2018 auszubauen. Auch das ist bis heute nicht passiert - genauso wenig, wie es in Deutschland eine Transaktionssteuer gibt, also eine Steuer auf den Erwerb von Aktien und ähnlichen Wertpapieren. Dabei hatte das die große Koalition aus CDU/CSU und SPD schon 2017 versprochen.

Atomkraft? Ja, oder doch nicht?

Die Forscherin Deiss-Helbig betont, dass es mitunter aber auch sinnvoll sein könne, Wahlversprechen zu brechen. Als Beispiel nennt sie den deutschen Ausstieg aus der Atomkraft: Lange Jahre hatte sich die CDU immer für Atomkraft eingesetzt - bis zur Fukushima-Katastrophe in Japan 2011. Ab diesem Zeitpunkt war auch Kanzlerin Merkel für den Atom-Ausstieg. Dass die Partei damit ein Wahlversprechen gebrochen habe, sei richtig gewesen, meint Deiss-Helbig. Schließlich hätten die Christdemokraten damit nur einem breitem Meinungsumschwung in der Bevölkerung nachgegeben.

Gebrochenes Steuer-Wahlversprechen des damaligen Kanzlers Helmut Kohl (CDU) und die Reaktion in der BILD-Zeitung 1991 imago images .

Insgesamt bilanziert die Politologin: Der schlechte Ruf, den Politiker und ihre Wahlversprechen haben, sei unbegründet - der Großteil der Versprechen werde gehalten.