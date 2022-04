Stuttgarter Schülergruppe baut eigenen Roboter: Wettbewerbsfinale in den USA

Eine Schülergruppe des Stuttgarter Königin Katharina Stifts fliegt zur First Tech Challenge (FTC) in die USA. Bei dem Roboterwettbewerb geht es um Kreativität und Teamgeist.

Die Schülerinnen und Schüler des Stuttgarter Gymnasiums haben sich monatelang auf den Wettbewerb vorbereitet. Nun geht es am Dienstag, den 19. April los. In den USA, in Houston (Texas) sind sie das einzige deutsche Team bei der First Tech Challenge-Weltmeisterschaft. Aus Europa haben es nur drei weitere Teams bis ins Finale geschafft.

Bei dem Wettbewerb geht es darum, dass der von der Gruppe zusammengebaute Roboter möglichst schnell verschiedene Aufgaben löst. So müssen beispielsweise Würfel von einem Ort zum anderen transportiert werden. Der Roboter soll auch einen mit einer Spielzeugente beladenen Teller drehen und dabei muss die Ente herunterfallen.

Technisches Verständnis und Teamgeist sind gefragt

Roboter Quarksi wurde Schraube für Schraube vom Team "Frog Robots of Germany", so nennen sich die sechs Schülerinnen und Schülern vom Königin Katharinen Stift, zusammengebaut und programmiert. Gebaut wird mit Holz, Aluminium oder Plexiglas. Es werden aber auch 3D gedruckte Teile verwendet. Vorgeschrieben sind nur die Anzahl der Motoren und die maximale Größe.

Monatelang haben die "Frog Robots of Germany" für den Roboterwettbewerb trainiert. SWR Katja Trautwein

Bewertet werden bei der Challenge nicht nur die Fähigkeiten des Roboters, sondern auch die Präsentation des Teams und der Umgang untereinander. Die Teams müssen eine Präsentation in englischer Sprache vorlegen und dort auch ihre Fortschritte dokumentieren. Beim Wettbewerb gewinnt das Team, das das stärkste Gesamtpaket aus Technik, Teamgeist und Präsentation abliefert.

Felicitas Eknigk vom Team "Frog Robots of Germany" ist fasziniert, wenn dann am Ende ein Roboter dasteht, der funktioniert und die Aufgaben zuverlässig und schnell erledigt.

"Es macht mir einfach Spaß mir im Kopf etwas auszudenken, das dann zu bauen und dann zu sehen, dass es funktioniert."

Finanzielle Unterstützung ist wichtig

Der Flug in die USA und die Materialien sind teuer. Daher benötigen die Teams Sponsoren. Auch Stiftungen unterstützen die "Frog Robots of Germany". Die Vector Stiftung beispielsweise möchte einen Beitrag zur Sicherung des Technologiestandortes Baden-Württemberg leisten und Bildung sei das Beste was wir dafür tun können, sagt Christina Luger von der Vector Stiftung. Daher helfen sie mit Spenden.

"Bei diesem Wettbewerb, bei der First Tech Challenge arbeiten die Schüler gemeinsam im Team kreativ fächerübergreifend an der Lösung einer Herausforderung und das bereitet auf das Berufsleben vor."

Die First Tech Challenge in Houston (Texas) findet vom 19. bis 23. April statt. Wer noch mehr über die Roboterwettbewerbe erfahren möchte, kann sich auf der Webseite zur FTC am Königin Katharina Stift umschauen.