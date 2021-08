Die Stammstrecke der S-Bahn in Stuttgart ist ab Samstag wegen Bauarbeiten gesperrt - bis zum Ende der Sommerferien. Fahrgäste müssen auf Busse und Stadtbahnen umsteigen. Die S-Bahn-Stationen in der Innenstadt werden mit Ersatzbussen angefahren. Die Bauarbeiten bedeuten für die Fahrgäste mehr Umstiege und längere Fahrtzeiten. Grund für die Bauarbeiten ist, dass die Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen modernisiert werden soll. Unter anderem werden in den Tunneln 2,4 Kilometer Gleise, also Schienen, Schotter und Schwellen sowie zwölf Weichen ausgetauscht. Auch sollen die Mobilfunkabdeckung und das Erscheinungsbild der Stationen verbessert werden. Von den Bauarbeiten sind auch der Fernverkehr der Bahn und der Regionalverkehr betroffen.