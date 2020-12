Wegen Corona gehen dieses Jahr viele an Weihnachten nicht in die Kirche. Wer trotzdem die Geschichte von Josef und Maria hören will, für den gibt es jetzt ein Video mit Stuttgarter Promis.

Stuttgarter Promis lesen die Weihnachtsgeschichte. Damit will die katholische Kirche die 2.000 Jahre alte Geschichte in die Gegenwart holen. Pressestelle Katholische Kirche Stuttgart Aufgenommen hat das Video die katholische Kirche in Stuttgart. Darin erzählen Stuttgarter Prominente die Weihnachtsgeschichte. Mit dabei sind unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der VfB-Spieler Daniel Didavi, teilte die katholische Kirche Stuttgart mit. "Wir wollen die Weihnachtsgeschichte auf vielen Wegen zu den Menschen bringen – auch außerhalb der Gottesdienste und der Kirchen." Stadtdekan Christian Hermes Die Promis haben ihre Videos vor unterschiedlichen Hintergründen aufgenommen. Die SWR-Moderatorin Stephanie Haiber ist beispielsweise vor der Kulisse einer Nachrichtensendung zu sehen. Das ganze Video der Weihnachtsgeschichte ist online auf der Webseite der Katholischen Kirche in Stuttgart zu sehen. Sportler und Künstler genauso wie Politiker und ein Stadtdekan In dem Video sind neben Ministerpräsident Kretschmann, Nachrichtenfrau Haiber und dem VfB-Spieler Didavi folgende weitere Promis zu sehen: die Turnerin Elisabeth Seitz, die Autorin Anna-Katharina Hahn, der künftige Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), der Generalmusikdirektor der Staatsoper und des Staatsorchesters Stuttgart Cornelius Meister, Matthias Leja vom Schauspiel Stuttgart und Stadtdekan Christian Hermes.