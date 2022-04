Polizei warnt vor neuer "Europol"-Betrugsmasche

Die Polizei warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche. Bei Anrufen im Stuttgarter Stadtgebiet haben sich Unbekannte am Donnerstag als Europol-Beamte ausgegeben und über tausend Euro erbeutet. Eine 24-Jährige erhielt einen Anruf von einer vermeintlichen Europol-Beamtin, die ihr mitteilte, dass ihre Identität im Zusammenhang mit Drogenhandel benutzt worden sei. Während des Gesprächs wurde sie aufgefordert, Gutenhabenkarten zu erwerben, um ihr Geld zu sichern und die Codenummern dann zu übermitteln. Hierbei entstand der Frau ein Schaden von Tausend Euro. Ein 34-Jahre altes Opfer brachten die Täter mit der Masche dazu, mehrere Apps auf seinem Smartphone zu installieren und gelangten so an sensible Daten. Es waren nicht die ersten Anrufe dieser Art.