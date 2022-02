Bei einer Kundgebung, zu der die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen im Stuttgarter Gemeinderat aufgerufen haben, rief OB Frank Nopper (CDU) am Sonntag zum Zusammenhalt in der Stadt auf. Auch in Stuttgart würden viele Menschen aus Russland und der Ukraine friedlich nebeneinander leben. "Wir dürfen es nicht zulassen, dass diese Freundschaften durch den Krieg beschädigt oder sogar zerstört werden", so Nopper. Deshalb wolle man auch an der Städtepartnerschaft mit der russischen Stadt Samara festhalten. Gleichzeitig betonte Nopper, dass man fest an der Seite der Ukraine stehe und an der Seite derjenigen, die wegen des Krieges aus der Ukraine flüchten müssen. Seit Freitag hängt am Stuttgarter Rathaus die Flagge des Bürgermeister-Netzwerkes "Mayors for peace".