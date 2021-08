In Stuttgart sind die Inzidenzwerte auf über 100 gestiegen. Der medizinische Vorstand des Klinikums Stuttgart sieht ein "klar exponentielles Geschehen" und ruft zum Impfen auf.

Der medizinische Vorstand des Klinikums Stuttgart, Jan Steffen Jürgensen, sieht die nächste Corona-Welle auf uns zukommen. SWR

Dass die 7-Tages-Inzidenz in Stuttgart am Montag den Wert von 100 überstiegen hat, kommt für den medizinischen Vorstand am Klinikum Stuttgart Steffen Jürgensen nicht überraschend. "Der Anstieg war erwartbar", sagte er dem SWR und nannte als Gründe die Lockerungen, Urlaubsrückkehrer und ein soziales Leben, das sich wieder fast normalisiert hat. Die gute Nachricht dabei sei, so der Klinikumschef, dass die Inzidenz bei der besonders anfälligen Gruppe, der über 80-Jährigen, nur bei rund zehn liegt. Denn es infizieren sich vor allem Jüngere.

"Pandemie der Ungeimpften"

Betroffen von den vielen Neuinfektion sind nach Angaben des Stuttgarter Klinikchefs vor allem die über 50-Jährigen. Außerdem liegen im Klinikum Stuttgart nur Covid-Patienten, die nicht geimpft sind. Jürgensen sprach wie der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha von einer "Pandemie der Ungeimpften". Zudem kämen die Patienten häufig aus sozial weniger privilegierten und teilweise auch aus prekären Verhältnissen. "Da haben wir jetzt eine Teilung der Gesellschaft", so Jürgensen. Kinder und Jugendliche mit komplizierten, langwierigen Verläufen gäbe es weniger.

Jürgensen: Zahl der Intensivpatienten steigt exponentiell

Jürgensen sorgt sich vor einiger möglichen Überlastung des Gesundheitswesens. Denn die Zahl der Intensivpatienten, die wegen einer Covid-Erkrankung in die Krankenhäuser eingeliefert werden, steigt und steigt. Am Klinikum Stuttgart werden nach seiner Angaben derzeit 20 Covid-Patienten behandelt, davon sieben auf der Intensivstation und davon sind wiederum drei "wirklich kritisch Kranke. Das waren vor zwei Monaten null", sagte Jürgensen und spach von einer "deutlichen Dynamik". Auch landesweit zeige sich dieser Trend: Seit Mitte August habe sich die Zahl der Covid-Patienten von 50 auf 117 mehr als verdoppelt, "ein klar exponentielles Geschehen".

"Wir bewegen uns sehenden Auges in die nächste größere Welle."

Belegung der Intensivbetten genau beobachten

Dass nicht mehr die 7-Tages-Inzidenz zur Beurteilung der pandemischen Lage herangezogen wird, findet Jürgensen richtig. Er sprach sich dafür aus, die Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern als einem wichtigen Wert dafür zu nutzen. Die Zahl der Intensivpatienten werde tagesaktuell an das DIVI-Register gemeldet und sei belastbar, argumentierte Jürgensen. In Baden-Württemberg seien etwa fünf Prozent der Intensivbetten durch Covid-Patienten belegt. "Das klingt nicht viel", sagte er. Aber wenn man sich überlege, dass sich die Zahl innerhalb von zwei Wochen verdoppelt habe, "dann bewegen wir uns sehenden Auges in die nächste größere Welle".

Hospitalisierungsrate ist zuwenig

Jan Steffen Jürgensen hält die Hospitalisierungsrate zwar auch für aussagekräftig. Seiner Ansicht nach hat sie aber Schwächen. Sie werfe den Blick zurück auf das Infektionsgeschehen von vor anderthalb bis zwei Wochen, als sich die Menschen infiziert hätten. "Das kann eine verschenkte Zeit sein, die zum Gegensteuern fehlt", sagte er. Zum anderen würden auch die Patienten erfasst, die etwa wegen eines gebrochenen Beins im Krankenhaus liegen, und dort positiv getestet werden. Außerdem ergebe sich eine gewisse Unschärfe. Wenn ein Corona-Positiver aus dem ländlichen Raum in den Kliniken der großen Städte liege, werde er auch dort gezählt. Die oft niedrigeren Werte in ländlichen Räumen sei deshalb trügerisch.

Dritte Impfung ja, aber vor allem Erst- und Zweitimpfung

Eine dritte Impfung, die ab dem 1. September beginnt, hält Jürgensen bei über 80-Jährigen und Menschen mit Vorerkrankungen und schweren Immundefekten für richtig. Wichtiger ist ihm aber: "Die Ungeimpften sollten die Erst- und Zweitimpfung durchführen!"