Der ärztliche Leiter des Klinikums Stuttgart, Jan Steffen Jürgensen, hält Lockerungen der Corona-Maßnahmen für verantwortbar. Die Intensivstationen seien nicht überlastet. Zwei Drittel der Covid-Patienten im Klinikum liegen derzeit auf der Normalstation. Man sei belastet aber nicht überlastet, sagte Jürgensen am Montag. Maßvolle Lockerungen seien aus seiner Sicht denkbar. In Stuttgart und in den Kreisen Rems-Murr und Göppingen sind die Zahlen der Neuinfektionen gestiegen, die übrigen melden leichte Rückgänge. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gibt es aktuell mit 1.813 im Kreis Esslingen.