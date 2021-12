Klinikum Stuttgart: Keine Angst vor Triage auf Intensivstationen

per Mail teilen

Der Chef des Klinikums Stuttgart hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts begrüßt. Die Angst vor einer möglichen Triage angesichts der Corona-Pandemie hält er für unbegründet.

Jan Steffen Jürgensen, der medizinische Vorstand, sieht das Klinikum Stuttgart gut aufgestellt. "Apparativ haben die Kliniken massiv aufgerüstet, sie haben eine große Notfallreservekapazität an Beatmungsgeräten geschaffen und Teams trainiert, um auch Personal umzuschichten", stellte Jürgensen fest. Man habe bislang schon Nicht-Covid-Behandlungen zurückgestellt, die nicht sehr dringlich oder aufschiebbar sind. "Insofern gibt es da Stufenpläne, die wir auch weiter ausbauen können."

Klinikum Stuttgart begrüßt Gerichtsentscheidung zu Triage

Trotzdem begrüßt der Klinikchef die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. "Die bisherigen Regelungen sind unscharf", so Jürgensen am Dienstag. Die Diskussion sei wichtig gerade in Hinsicht auf den Grundsatz der Gleichbehandlung oder dem Schutz vor Diskriminierung wegen "vorbestehender Merkmale".

Das Gericht hatte am Dienstag klargestellt, dass Menschen mit Behinderung im Fall einer Überlastungssituation auf den Intensivstationen nicht benachteiligt werden dürfen. Der Gesetzgeber muss nun entsprechende Regelungen treffen.

Gesundheitsminister: Gesetzgeber kann nicht ärztlichen Ethos ersetzen

Auch Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat sich für eine klare Rechtslage ausgesprochen. Die Frage einer möglichen Schlechterstellung müsse sehr viel breiter beantwortet werden - "unabhängig des sozialen Status, unabhängig des Alters, auch unabhängig, ob jemand geimpft ist oder nicht". Allerdings, so betonte Lucha, seien dem Gesetzgeber auch Grenzen gesetzt: "Er kann die ärztliche Fürsorgepflicht, den ärztlichen Ethos nicht ersetzen."

Triage: Wer erhält im Ernstfall welche Behandlung und wer nicht

Hinter dem Begriff der Triage steht die ethische Frage, welcher Patient im Falle begrenzter medizinischer Ressourcen welche Behandlung erhält - und welcher andere dafür zumindest zunächst nicht. In der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie steht zu befürchten, dass nicht mehr alle Erkrankten eine intensivmedizinische Versorgung erhalten können und dass auch Verlegungen in andere Kliniken die Lage nicht entschärfen können.