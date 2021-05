In Stuttgart kann der Einzelhandel ab Freitag wieder "Click & Meet" anbieten. Die rund 600 Kindertagesstätten und die Angebote der Kindertagespflege öffnen komplett.

In den Einzelhandelsgeschäften in Stuttgart kann wieder nach vorheriger Terminvereinbarung eingekauft werden. Voraussetzung ist, dass die Kundinnen und Kunden einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen, von einer Corona‐Infektion genesen oder gegen Corona geimpft sind. Außerdem muss eine Datenerhebung stattfinden, teilte die Stadt Stuttgart mit.

Möglich ist "Click & Meet", weil an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben‐Tage‐Inzidenz unter dem Wert von 150 lag. Damit darf der Einzelhandel laut aktueller Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wieder Einkaufen mit vorheriger Terminvereinbarung anbieten. Auch in allen Landkreisen der Region Stuttgart dürfen die Geschäfte wieder für "Click & Meet" öffnen.

Kitas wieder im Normalbetrieb

Die sinkende Zahl der Corona-Neuinfektionen macht laut Stuttgarter Stadtverwaltung außerdem einen Normalbetrieb in den Kitas möglich. Zugleich ordnete die Kommune eine Testpflicht für die Kitas an. Bislang galt dies bereits für die Notbetreuung. Alle Kita-Kinder ab drei Jahren müssen demnach zweimal wöchentlich mit einem Schnelltest getestet werden. Der Test kann von den Erziehungsberechtigten morgens zuhause oder vor Beginn der Betreuung in der jeweiligen Einrichtung vorgenommen werden. In Stuttgart gibt es rund 30.000 Kita-Kinder.

Stuttgart macht Vorgaben

Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Stuttgart fünf Tage in Folge unter 165 lag, könne der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen nun wieder aufgenommen werden, so die Stadt Stuttgart. Das bedeute unter anderem eine feste Gruppeneinteilung in der Einrichtung und im Garten, eine Zuordnung der Fachkräfte und begrenzte Zugänge in die Einrichtungen. Auch die Corona-Hygieneregeln müssen eingehalten werden.

Stadt investiert 3 Millionen Euro in Corona-Tests

Am Donnerstag hat der Stuttgarter Gemeinderat außerdem beschlossen, dass für Kindertageseinrichtungen und Schulen weitere Corona-Testkits gekauft werden sollen. Insgesamt werden dafür drei Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Wie die Stadt Stuttgart mitteilte, könne so auch auf kurzfristige Lieferengpässe bei Corona-Tests reagiert werden. Die Tests sollen vom Klinikum Stuttgart beschafft und dann an die Kita-Träger und die Schulen ausgeliefert werden.

Kein "Pfingstwunder" in Stuttgart

Zuvor hatte die Stadt Stuttgart dank gesunkener Corona-Inzidenz Öffnungen angekündigt und von einem "Pfingstwunder" gesprochen. Stadtsprecher Sven Matis hatte gegenüber dem SWR gesagt, dass ab Pfingstmontag beispielsweise die Öffnung der Gastronomie möglich sei.

Grund war ein Berechnungsfehler. Laut Sozialministerium darf die Stadt nämlich erst am Donnerstag (27. Mai) Lockerungen umsetzen, falls die Inzidenz bis dahin unter 100 bleibt.

Lockerungen abhängig von Sieben-Tage-Inzidenz

Ob die Zahlen tatsächlich unter der 100er-Marke bleiben, scheint ohnehin nicht sicher. Am Donnerstag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtkreis auf 92,9, am Vortag hatte sie noch bei 85,2 gelegen. Sollte die Inzidenz in Stuttgart in den kommenden Tagen dennoch unter 100 bleiben, könnten ab Donnerstag unter anderem Restaurant wieder öffnen - zumindest bis 21 Uhr. Außerdem könnten Lockerungen für Kinos, Konzerte, Hotels, Freibäder oder auch private Treffen Inkraft treten.