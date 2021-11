Kirchen und Religionsgemeinschaften in Stuttgart sind für die Impfpflicht

Ist eine Impfpflicht aus Sicht der Kirchen und Glaubensgemeinschaften vertretbar? Gar notwendig im Sinne von Nächstenliebe? Stuttgarter Religionsvertreter sehen eine moralische Pflicht.

Die Metropole Stuttgart zählt heute mehr als 250 Glaubensgemeinschaften – einerseits. Andererseits ist die Stadt historisch gesehen christlich, vor allem protestantisch geprägt. Und der Großteil der Menschen ist zumindest formal noch Mitglied der evangelischen oder katholischen Kirchen. Mag auch nicht jeder von ihnen mehr so recht bibelfest sein, christliche Werte sind in Stuttgart bis heute fest verankert. Zu der gehöre der Schutz des menschlichens Lebens, betont der Stuttgarter Stadtdekan Christian Hermes. Dem müsse auch die Politik Rechnung tragen und eine Impfpflicht einführen.

"In der dramatischen Lage, in der wir uns jetzt befinden, kann auch aus Sicht der christlichen Ethik eine Impfpflicht vertreten werden."

Hermes beruft sich dabei auch auf die Menschenwürde und die Frage der persönlichen moralisch Verantwortung eines jeden Einzelnen.

Auch der evangelische Stadtdekan Sören Schwesig sieht eine Impfpflicht für geboten. Er bezieht sich dabei -ebenso wie sein Kollege Hermes - auf die Nächstenliebe. Einer der wichtigsten Grundsätze für Christen überhaupt, betont er. Aus der Bibel leitet Schwesig für sich eine Impfpflicht in dieser Situation ab. "Ich würde das auch so aus meiner exponierten Situation als Stadtdekan propagieren und argumentieren." Schwesig bittet daher alle in der Gesellschaft, nicht nur die evangelische Gemeinde, die Impfung vorzunehmen. Er zitiert die Bibel:

"Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Eine Konsequenz daraus ist, dass ich mich impfe, um mich selber zu schützen, aber auch um nicht zu einer Gefahr für andere Menschen zu sein. Daraus ziehe ich ein religiöse Pflicht zur Impfung."

Sören Schwesig, Stadtdekan der evangelischen Kirche in Stuttgart SWR

Bereits die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, verlor vor dem Hintergrund der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen die Geduld und fordert eine Impfpflicht. "Wir sind in einer Situation, wo jeden Tag dieses ganze Hin und Her Menschenleben kostet", sagte sie am Montag in der ARD. Auch der Präsident der kirchennahen Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie hatte sich in der Debatte für eine Impfpflicht ausgesprochen.

Juden in Stuttgart: Impfen zur Rettung von Leben

Vorstände der Israelitischen Religionsgemeinschaft in Stuttgart treten für die Impfpflicht ein, "wenn nicht verfassungsrechtliche Bedenken dagegen sprechen", so ein Sprecher der Religionsgemeinschaft. Aus religiöser Sicht gebe es keine Bedenken, denn der Grundsatz vom Schutz des menschlichen Lebens gehe immer vor, hieß es weiter. Der Sprecher verwies auch auf den Lockdown im vergangenen Winter. Da habe man überall an einem Strang gezogen und die Gottesdienste ausgesetzt. Das Risiko Leben zu verlieren wollte man schon damals nicht eingehen. Dieses Prinzip gelte auch jetzt angesichts der steigenden Corona-Zahlen.

Muslime sprechen sich fürs Impfen aus

Auch aus Sicht der muslimischen Glaubensgemeinschaft spricht vieles dafür sich impfen zu lassen, sagt Ali Ipek von der DITIBi in Stuttgart. Das Leben eines Menschen sei das wertvollste Gut und die Gesundheit sollte entsprechend gewahrt werden. "Daher sollte man sich impfen lassen, allein schon aus der Perspektive des Kollektivschutzes", so Ipek.

Aleviten befürworten Impfpflicht

Die Alevitische Gemeinde in Stuttgart befürwortet eine Impfpflicht, weil so die geschützt werden, die sich nicht impfen lassen können. Grundsätzlich verfolge man ein Menschenbild der Selbstbestimmung, so Deniz Kiral von den Stuttgarter Aleviten. Aber jetzt brauche man eine Impfpflicht. Wie dringend eine Impfung gegen Corona sei, kommuniziere man auch vor Ort in der Stuttgarter Gemeinde.