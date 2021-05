Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Stadt Stuttgart ist derzeit deutlich höher als in anderen Regionen. Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz bei 220 - damit sind Lockerungen in der Landeshauptstadt vorerst nicht in Sicht. Die Stadt appelliert, angesichts der hohen Inzidenzen die Corona Regeln genau einzuhalten und Testmöglichkeiten intensiver zu nutzen. Laut Klinikum Stuttgart ist die Situation auf den Intensivstationen derzeit ähnlich angespannt wie während der schlimmsten Phase der zweiten Welle im Winter. Noch könnten aber 85 Prozent der geplanten Behandlungen durchgeführt werden. Man sei aber darauf vorbereitet, mehr Covid-Patienten auf der Intensivstation zu behandeln. Sollte nicht mehr Impfstoff geliefert werden, könne man nicht wie bisher über 4000 Menschen pro Tag in der Liederhalle impfen, heißt es aus dem Klinikum Stuttgart. Was die Inzidenzen in Stuttgart so hoch treibt, lasse sich nicht anhand einzelner Faktoren erklären, teilt die Stadt Stuttgart mit. Ein kausaler Zusammenhang mit Großdemonstrationen ohne Masken und Abstand sei nicht zu erkennen, heißt es aus dem Gesundheitsamt der Stadt.