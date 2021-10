Landeshauptstadt nicht mehr Shopping-Hochburg

Zwar wird in absoluten Zahlen immer noch am meisten Geld im Einzelhandel der Stadt Stuttgart ausgegeben. Dennoch sinkt die Attraktivität, während Standorte wie Sindelfingen und Ludwigsburg zulegen. In die Stuttgarter Innenstadt kommen zwar immer noch Menschen aus der Region zum Einkaufen - doch nach den jüngsten Erkenntnissen deutlich weniger als in den Vorjahren, Sindelfingen, Backnang und Ludwigsburg haben dagegen mehr Kunden angezogen. Die Kaufkraft in der Region ist ungebrochen hoch. Bundesweit belegt der Großraum hier nach München und Frankfurt den dritten Platz.