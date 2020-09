Die Grünen Fraktion im Stuttgarter Rathaus hat sich für ein kurzfristiges Aussetzen des Verbotes von Heizpilzen in der Gastronomie ausgesprochen. Unter dem Motto "Gäste, Gastro und Klima schützen", geht sie auf die besondere Situation in diesem Jahr ein, betont aber dass langfristig gesehen das Verbot die richtige Lösung ist. Unter der Bedingung, dass mit Strom aus erneuerbarer Energie geheizt werde, könne man eine kurzfristige Aufhebung des Verbotes bis Ende März befürworten, so Grünen Fraktionschef Andreas Winter. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Baden-Württemberg hatte eine Aufhebung des Verbotes gefordert. Aktuell sind zum Beispiel in Stuttgart, Fellbach und Ludwigsburg Heizpilze verboten.