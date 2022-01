Grüne kritisieren Beschluss für Tunnelbau an der Friedrichswahl

Die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat kritisieren den Beschluss vom Dienstag, an der Friedrichswahl in Zuffenhausen einen langen Tunnel zu bauen. Dies sei eine überholte Straßenbaupolitik des letzten Jahrtausends. Die Fraktion bewertet den gestrigen Langtunnel-Beschluss im Stadtentwicklungsausschuss des Gemeinderats als massiven Rückschritt bei der Mobilitätswende. Wer die ohrförmige Rampe durch einen neuen Langtunnel ersetze, betreibe "klimaschädliche Verkehrspolitik von gestern", so Grünen-Ausschusssprecher Björn Peterhoff. Die Baukosten von mindestens 400 Millionen Euro seien zu hoch, hohe Betriebskosten die Folge. An der Friedrichswahl in Stuttgart-Zuffenhausen soll ein Tunnel mit zwei Röhren gebaut werden, die jeweils mehrere hundert Meter lang sind.