Das Stuttgarter Landgericht hat im Fall eines heute 54-jährigen Mannes an diesem Mittwoch erneut nachträgliche Sicherungsverwahrung verhängt. Zuvor hatte der Bundesgerichtshof ein solches Urteil aus dem September 2020 aufgehoben und das Landgericht beauftragt, sich noch einmal mit dem Thema zu befassen. Offen ist, ob gegen dieses jetzige Urteil möglicherweise erneut Rechtsmittel eingelegt werden. Der Mann hatte eine 13-jährige Haftstrafe verbüßt, nachdem er in Mötzingen im Kreis Böblingen seine Mutter durch Schläge mit einem Skulpturenhammer getötet hatte. Der Richter im jüngsten Stuttgarter Verfahren hatte gesagt, der Mann habe während seiner Haft immer

wieder gezeigt, dass er sich nicht in soziale Strukturen einfügen könne. Er sei wiederholt handgreiflich geworden, auch gegen Justizbeamte. Auch der Angeklagte hatte ausgesagt, er sehe in der Freiheit keine Chance für sich. Bereits in der Vergangenheit waren Gutachter der Ansicht, der früher als Künstler tätige Mann dürfe nicht entlassen werden.