Im Stuttgarter Gemeinderat zeichnet sich eine Mehrheit dafür ab, Heizpilze für Gastronomen wieder zeitlich begrenzt zuzulassen. Das sagte ein Stadtsprecher nach einer Gemeinderatsausschusssitzung am Dienstagvormittag. Die endgültige Entscheidung darüber soll am Donnerstag im Gemeinderat fallen. Ziel ist es die coronabedingten Umsatzverluste in der Gastronomie zu mildern, indem Außenbereiche länger genutzt werden können.