Gemeinderat will Mehrkosten stemmen - Mercedes-Benz-Arena wird umgebaut

Der Stuttgarter Gemeinderat hat am Donnerstag den Weg frei gemacht: Das Fussball-Stadion wird um- und ausgebaut. Es wird fit gemacht für die UEFA EURO 2024, so Bürgermeister Fuhrmann. "Als einer von zehn Spielorten hoffen wir auf die Austragung von bis zu sechs Spielen im Sommer 2024", so Fuhrmann weiter. In nicht öffentlicher Sitzung billigte das Gremium das erhöhte Baubudget und die damit verbundenen Investitionsmaßnahmen im Vorfeld der UEFA EURO 2024 in Höhe von 97 Millionen Euro. Weitere 1,5 Millionen Euro werden in eine Photovoltaik-Anlage im Bereich der Dachkonstruktion investiert. Im Juli war einem Budget von knapp 70 Millionen Euro zugestimmt worden, aufgeteilt zwischen der Stadt und der Stadion KG, an der auch der VfB Stuttgart beteiligt ist. Dann wurde klar, dass sich die Kosten auf knapp 97 Millionen Euro belaufen werden. Der Umbau der Mercedes-Benz-Arena startet nach der aktuellen Bundesliga-Saison und soll bis Anfang 2024 andauern.