Diese zwei Amerikaner sind große Wasen-Fans. Noel und Ruby aus Texas waren am ersten Frühlingsfesttag schon da und zeigen: Dirndl kann man auch easy mit Cowboyhut stylen. Beide arbeiten hier in der Region Stuttgart und genießen den Feiertage auf dem Rummel. Sie finden die Unterhaltung und natürlich die Getränke super, erzählen sie. Nur die Achterbahnen meidet Ruby, die fahren ihr zu schnell, sagt sie. Jetzt auf den Abend geht es aber auf ins Bierzelt!

Was da wohl gruseliger ist? Der Regen-Himmel oder die Gespenster? Ramona und Marita kommen aus der dunklen Geisterbahn. Ramona hatte die ganze Zeit die Augen zu, verrät sie, so ängstlich sei sie gewesen. Marita hatte aber dafür immer die Augen offen. Wenigstens sei das Wetter draußen nun deutlich weniger beängstigend, wenn wirklich die Tropfen fallen. Zuvor hatten sich zunächst nur bedrohliche Wolken auftürmen. Mittlerweile zeigt das Regen-Radar für Stuttgart an: die nasse Front zieht ab Richtung Aalen und Heilbronn.

Die Riesenrutsche ist wieder zurück auf dem Frühlingsfest! Und unser Reporter Frieder Kümmerer und sein Kameramann haben sie live während der SWR Aktuell Nachrichten-Fernsehschalte ausgetestet! Ob Bild und Ton bei der wilden Abwärts-Sause stabil geblieben sind und was das Fazit unseres "rutschenden Reporters" war, schaut's euch an:

Der Wasenhasi ist jetzt an ein paar Nachmittagen auf dem Wasen unterwegs. Also Ausschau halten, damit ihr ihn nicht verpasst!

Ob er die Skulptur in drei Wochen Frühlingsfest wohl fertigbekommt? Das ist für Christopher Eger zweitrangig - ihm geht es vielmehr darum, Einblicke in sein altes Handwerk zu geben."Sowas wird nie fertig irgendwann gibt mein einfach auf," verrät er, bevor er dem Wildschwein wieder zu Leibe rückt.

Die Ballonverkäuferin liebt die bunten Figuren-Ballons und die Rummelatmosphäre sehr! Seit 10 Jahren ist sie schon dabei. Als Schülerin hat sie angefangen und kann es nicht mehr lassen. Normalerweise arbeitet sie in der Gastronomie, aber hier so direkt auf dem Rummel ist es eben super spannend. "Aufregend", "lustig" und "durchgeknallt" beschreibt die gebürtige Stuttgarterin ihren Job.

10:29 Uhr

Vorfreude auf ausgiebiges Feiern

Es sind nicht alle Fans des Rummels, aber vielen jungen Leuten merkt man die Vorfreude an. Mit Spannung erwartet werden die Dirndl und was sonst noch modetechnisch im Trend ist. Vor allem das Feiern mit den Freunden steht im Vordergrund und die Musik plus Stimmung in den Zelten ist ganz oben auf der "Vorfreudenliste".