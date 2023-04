Stuttgarter Frühlingsfest 2023: Das sollten Besucher wissen

Das 83. Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen beginnt am 22. April. Öffnungszeiten, Zelte, Jobs und mehr: Das alles muss man zu dem Volksfest in Stuttgart wissen.

Am 22. April beginnt das 83. Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Wasen in Bad Cannstatt. Nach einer "Light"-Version im vergangenen Jahr mit rund 1,3 Millionen Besucherinnen und Besuchern wird in diesem Jahr wieder deutlich mehr Publikum erwartet. Hier die wichtigsten Infos und Tipps zum diesjährigen Frühlingsfest.

Das Stuttgarter Frühlingsfest beginnt am 22. April und endet am 14. Mai. Die offizielle Eröffnung ist am 22. April um 12 Uhr im Grandl's Hofbräuzelt. Um dieselbe Zeit machen auch alle Buden und Fahrgeschäfte auf. Geöffnet hat das Frühlingsfest montags bis freitags ab 13 Uhr sowie samstags und sonntags ab 11 Uhr. Geschlossen werden die Tore montags bis donnerstags jeweils um 23 Uhr, freitags und samstags um 24 Uhr und sonntags wieder um 23 Uhr. Sonderöffnungszeiten gibt es am 30. April (11 bis 24 Uhr) und am 1. Mai (11 bis 23 Uhr).

Für die Besucherinnen und Besucher stehen das "Grandls Hofbräu Zelt", der "Wasenwirt", der "Göckelesmaier" und das "Almhüttendorf" bereit. Außerdem wird auf dem Frühlingsfest erstmals auch die "Königsalm" vertreten sein. Eine große Festhütte mit vielen Holzverzierungen und einer Kutsche, die im Inneren über den Gästen schwebt. Der Veranstalter weist darauf hin, dass der Zutritt zu den Zelten zwar jederzeit kostenlos möglich ist, die Zelte aber geschlossen werden, sobald die maximale Belegungszahl erreicht ist. Reservierungen müssen bei den Festwirtinnen und -wirten direkt gemacht werden.

Zum ersten Mal auf dem Frühlingsfest vertreten ist der "Fortress Tower". Das ist ein 80 Meter hoher Freifallturm, in den sich besser nur die wagen, die keine Höhenangst haben, so der Veranstalter. Ebenfalls eine Neuheit ist das "Rio", ein Laufgeschäft, bei dem Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinn gefragt sind. Und das Riesenrad ist generalüberholt und hat neue Gondeln.

In der Nähe des Haupteingangs gibt es Parkmöglichkeiten. Die Anfahrt auf den Parkplatz (P10) ist ausgeschildert. Das Parken kostet für Pkw ganztägig 7 Euro, für Reisebusse liegt der Preis bei 12 Euro. Zudem können die Park & Ride-Angebote innerhalb der Umweltzone und vor der Stadtkernzone genutzt werden. Den Besucherinnen und Besuchern stehen auch Zweirad-Parkplätze zur Verfügung. Diese sind beispielsweise links vom Waseneingangstor und an der Stadtbahn-Haltestelle "Cannstatter Wasen". Es empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: per S-Bahn (S2 und S3) oder Stadtbahn (U11) oder Bussen im VVS.

Die Region Stuttgart soll bis Ende 2025 der erste digitalisierte Bahnknoten in Deutschland werden. Die Arbeiten dafür bringen massive Einschränkungen. Bereits am 21. April beginnen die ersten Arbeiten auf der Strecke Bad Cannstatt-Waiblingen. Es wird zu Ausfällen, Sperrungen und Verspätungen kommen. Davon betroffen sich auch die Besucherinnen und Besucher des Frühlingsfestes. Ständig aktualisierte Informationen dazu sind hier zusammengefasst.

Auch der Veranstalter findet die jetzigen Sperrungen und Einschränkungen bei der Bahn natürlich ungünstig. "Aber was will man machen, wir müssen einfach damit leben", sagt Marcus Christen von in.stuttgart. Die GmbH kommuniziere die Probleme und den ausgedünnten Fahrplan auf allen Kanälen. Besucherinnen und Besucher sollten am besten schauen, dass sie irgendwie zum Hauptbahnhof kommen und dann mit der Stadtbahn zum Wasen fahren, so Christen.

Vom Bad Cannstatter Zentrum her kommend gibt es an den Unterführungen an der Elwertstraße und der Kegelenstraße Kinderwagen-Rampen. Menschen im Rollstuhl, die öffentlich anreisen, empfiehlt der Veranstalter die Anfahrt mit der Stadtbahnlinie U10. Vom Halt "Cannstatter Wasen" aus komme man über Rampen auf das Festgelände. Wer mit dem Auto anreist, für den gibt es spezielle Behindertenparkplätze. Zwischen den Buden und Zelten lässt es sich weistestgehend problemlos mit Rollstuhl und Kinderwagen fahren. Der Veranstalter bietet auf seiner Website noch weitere Informationen für Menschen mit einer Gehbehinderung oder Rollstuhlfahrer an.

Eine Maß Bier kostet in diesem Jahr zwischen 12,60 und 13,20 Euro. Damit haben fast alle Wirtinnen und Wirte ihren Preis wegen der Energiekrise und den gestiegenen Einkaufspreisen erhöht. Aber Achtung, ob das Bediengeld im Maß-Preis schon mit eingerechnet ist oder nicht. So sind alle Käpsele, die sparen wollen, sicherlich begeistert vom Angebot des "Special Sunday" beim Wasenwirt, wenn sonntags (außer 30. April) die Maß nur 10,50 Euro kostet. Allerdings ist hier das Bediengeld noch nicht mit eingepreist.

Beim Frühlingsfest werden unterschiedliche Jobs angeboten. In den Festzelten, für Imbissstände oder auch bei den Schaustellern werden Leute gesucht. Von Montag, 17. April, bis Freitag, 21. April, ist die Jobvermittlung der Stuttgarter Agentur für Arbeit mit einem Büro vor Ort, direkt auf dem Wasengelände im Gebäude des Volksfest-Betreibers in.stuttgart. Auch an die Wirte kann man sich im Internet direkt wenden. Der Wasenwirt beispielsweise sucht noch Grillerinnen und Griller und einen Koch fürs Festzelt.

Der Ordnungsdienst auf dem Festplatz sowie die Polizei zeigen an den Eingängen Präsenz und führen Zugangskontrollen durch. Die Beamten stehen den Besucherinnen und Besuchern auch als direkte Ansprechpartner zur Verfügung. Es empfiehlt sich, auf Rucksäcke und große Taschen zu verzichten. Die Polizei hat ein Sicherheitskonzept und wird wieder mit uniformierten und zivilen Streifen auf dem Gelände unterwegs sein. Im vergangenen Jahr hatte es weniger Gewalt und Diebstähle gegeben.

Das Frühlingsfest hat ein Fundbüro - vor dem weißen Gebäude der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft in einem Bürocontainer. Wer Verlorenes zurückbekommt, muss allerdings eine Verwaltungsgebühr von 5 Euro bezahlen. Übrigens gibt es am selben Ort auch eine Gepäckaufbewahrung. Je nach Art und Größe wird hier eine Servicegebühr von 2 bis 6 Euro verlangt.