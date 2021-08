Der Stuttgarter Flughafen stellt sich zum Start der Sommerferien auf deutlich mehr Betrieb ein. Während der Ferien stehen etwa 9.000 Flüge zu 100 Zielen auf dem Flugplan. Besonders gefragt sind die klassischen Sommerziele.

Der Stuttgarter Flughafen erwartet zum Beginn der Sommerferien pro Tag 25.000 Fluggäste und bis zu 250 tägliche Starts und Landungen. Der Flugverkehr erhole sich so in den Sommerferien auf fünfzig Prozent des Vorkrisenniveaus, teilte der Airport mit. Besonders gefragt seien die Klassiker im Mittelmeerraum, so zum Beispiel Mallorca, Antalya oder auch die griechischen Inseln. Aber auch Städteziele wie Amsterdam, Istanbul oder Hamburg würden häufig angeflogen.

Spürbar mehr Buchungen

Auch Eurowings, einer der größten Airlines am Stuttgarter Flughafen, berichtet von spürbar mehr Buchungen. Deshalb hat das Unternehmen das Angebot um 40 Prozent erhöht. Die Airline verspricht sichereres Fliegen - unter anderem würde die Luft in der Flugzeugkabine mit Hilfe von Filtern spätestens nach drei Minuten komplett ausgetauscht. Außerdem gelten eine Maskenpflicht und spezielle Regeln beim Ein- und Ausstieg aus der Maschine.

Appell an Eigenverantwortung beim Coronaschutz

Am Airport sei für ein umfassendes Hygienekonzept gesorgt, so die Flughafengesellschaft. Man appelliere aber auch an die Eigenverantwortung der Reisenden. Selbstverständlich sei inzwischen das Tragen einer Maske an Bord und in allen Flughafengebäuden. Es wird Reisenden dringend empfohlen sich über die jeweiligen Vorgaben der Airlines und des Ziellandes zu informieren. Auch auf die Regeln der Behörden für Reiserückkehrer sei zu achten.

Der Flughafen weist zudem darauf hin, neben den Dokumenten wie Reisepass, Personalausweis oder Bordkarte auch stets Impfnachweise und Corona-Tests griffbereit zu halten. Es wird empfohlen mindestens zwei Stunden vor Abreise am Flughafen zu sein.