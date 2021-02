Welterbestätten in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es aktuell sechs Welterbestätten. Darunter sind seit 2016 die Corbusier-Häuser in der Weissenhofsiedlung in Stuttgart. Zuletzt wurden 2017 die Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbische Alb im Ach und Lonetal in die Unesco-Welterbeliste eingetragen.