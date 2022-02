St. Georg Pfarrgemeinde Stuttgart: Kein Faschings-Gottesdienst am Sonntag

Eigentlich hätte der Stuttgarter Pfarrer Michael Heil am Sonntag einen Faschingsgottesdienst abgehalten. Wegen des Russland-Ukraine-Krieges hat er ihn nun schweren Herzens abgesagt.

Er hatte sich schon so darauf gefreut! Aber wegen des Kriegs in der Ukraine wird es am Sonntag keine Reimpredigt in der Stuttgarter Kirchengemeinde St. Georg geben. "Ich glaube, es verbietet sich einfach", sagte Pfarrer Michael Heil dem SWR.

Michael Heil ist Pfarrer in der Gemeinde St. Georg in Stuttgart und ein Fasnetsfan. Privat

Für den geplanten Faschingsgottesdienst hätten sich die Kirchgänger verkleiden dürfen. Die Kirche wäre mit Luftballons, bunten Blumen und Wimpeln geschmückt und die Predigt wäre wie eine Narrenrede in Reimen gehalten worden. Dass die jetzt ausfällt, bedauert Pfarrer Heil.

"Das schmerzt mich durchaus ein bißchen, weil ich richtig Freude daran habe und mich richtig hingesetzt und gute Reime erdacht hatte."

Die Liebe zum Fasching kommt bei dem katholischen Pfarrer nicht von ungefähr. Er stammt aus der Fasnets-Hochburg Weil der Stadt und ist Mitglied der Narrenzunft "AHA". Vier Wochen Vorarbeit für die Reimpredigt sind nun umsonst gewesen. Die Themen in einer Faschingspredigt müssen stimmen und sie müssen so in Reime umgesetzt werden, "dass sie im Schalk eines Narren erklingen dürfen", so Michael Heil.

Auch der Masken-Contest fällt aus

Geplant war im Faschingsgottesdienst auch ein FFP2-Masken-Wettbewerb. Vor einer Woche hatte Heil die Gläubigen dazu aufgerufen, mit möglichst bunt angemalten Masken in den Gottesdienst zu kommen. Aber auch der Masken-Contest fällt aus. "Da hab ich mich so drauf gefreut", sagt Heil. "Ich hätte gerne diese bunte Gottesdienstgemeinde gesehen mit den buntgestalteten FFP2-Masken."

Friedensgottesdienst statt Reimpredigt

Obwohl Pfarrer Heil der Verzicht auf den Faschingsgottesdienst merklich schwer fällt, gibt es für ihn nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine keine Alternative. Er erinnert an die Zeit in den 1990er Jahren, als der Irakkrieg begann. "Damals war es völlig unstrittig, dass man wegen der aktuellen Lage in der Welt Fasching ausfallen lässt", sagt er. Am Sonntag will er nun einen Gottesdienst feiern, in dem intensiv für den Frieden gebetet wird.