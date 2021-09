Stuttgarter Familie hat Afghanistan endlich verlassen

Mehrere Wochen saß eine Stuttgarter Familie nach der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan fest. Nun konnten sie das Land endlich verlassen.

Die Stuttgarterin Nadia (ihr Name wurde aus Sicherheitsgründen verändert) ist mit ihrer Familie am Freitagabend in Doha, der Hauptstadt von Katar, gelandet. "Uns geht es gut", schrieb sie am Samstag. Der erste Schritt auf dem Rückweg nach Stuttgart ist für die Familie geschafft. In Doha kann sie bleiben, bis der Flug nach Deutschland startet.

"Wir sitzen am Fenster und schauen nach draußen"

Nadias Familie musste nach einem Verwandtenbesuch in Afghanistan bei Bekannten in Kabul ausharren - auf engstem Raum, irgendwo in einem Hochhaus in der Stadt. Die Stromversorgung brach immer wieder zusammen, auch die Internetverbindung funktionierte nicht zuverlässig.

Doch viel belastender als die räumliche Situation war nach Angaben der Familie das Nicht-Wissen, wie es weitergeht und natürlich die schwierige Situation in der Stadt Kabul, die in der Hand der Taliban ist. "Die Situation in Kabul ist leider so, dass wir persönlich nicht arg viel mitbekommen, weil wir die ganze Zeit Zuhause sitzen und nicht rauskommen. Durchs Fenster können wir etwas auf der Straße sehen. Also sitzen wir am Fenster und schauen nach draußen", hatte Nadia die Situation geschildert.

Mutter Nadia floh 1995 aus Afghanistan nach Deutschland

Nadia ist bereits 1995 aus Afghanistan geflohen, ihr Mann kam später nach. Ihre drei Kinder sind alle in Deutschland geboren, das jüngste geht hier in den Kindergarten, das älteste aufs Gymnasium.

Stuttgarter Kinderhaus versuchte, Familie zurückzuholen

Michael von Winning, Vorstand in dem Stuttgarter Kinderhaus, in dem Nadia arbeitet, war im ständigen Kontakt mit Nadia und versuchte zu helfen. "Wir haben Bundestagsabgeordnete angeschrieben, wir haben versucht, das Auswärtige Amt direkt zu kontaktieren, wir haben versucht, Informationen zusammenzutragen aus der Elternschaft, von Freunden, die bei der Bundeswehr arbeiten und schon in Afghanistan waren, und vieles mehr", so Winning.

Schwierige Kommunikation nach Kabul

Am Freitagmorgen gab es dann den ersten Hoffnungsschimmer. Winning bekam die Nachricht, dass die Familie in Kabul aufgefordert wurde, sich zu einem Sammelpunkt zu begeben. Auch im Stuttgarter Kinderhaus ist man nun erleichtert: "Wie lange es dann dauert ist ja auch egal, Hauptsache, sie sind dann unterwegs", so Winning.