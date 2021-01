Der Stuttgarter CDU-Abgeordnete Stefan Kaufmann soll die Zukunftstechnologie Wasserstoff voranbringen. Als Beauftragter der Bundesregierung soll er die Nutzung von Grünem Wasserstoff antreiben.

Der 50-jährige CDU-Abgeordnete aus Stuttgart soll die Zukunftstechnologie Wasserstoff voranbringen. Es geht um Grünen Wasserstoff, der aus Solar- oder Windenergie klimaneutral hergestellt wird. Die Umsetzung der Nationalen Wasserstoff-Strategie sei eine Mammutaufgabe, sagte Kaufmann dem SWR. Es gehe jedoch um eine extrem wichtige Zukunftstechnologie sowohl für Deutschland als auch für Stuttgart als Zentrum des Anlagen- und Fahrzeugbaus.

Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen

Die Bundesregierung will bis zu zehn Milliarden Euro in die Zukunftstechnologie Wasserstoff investieren. Kaufmann sagte weiter, er wolle die Akteure in Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen, um die Marktchancen der klimafreundlichen Wasserstofftechnologie zu nutzen. Am Vormittag wird Stefan Kaufmann in Berlin offiziell als Innovationsbeauftragter vorgestellt.