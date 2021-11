71. Stuttgarter Buchwochen haben begonnen

Die Stuttgarter Buchwochen sind traditionell im Haus der Wirtschaft in Stuttgart für das Publikum eröffnet worden. Die größte regionale Buchausstellung in Deutschland geht bis zum 28. November. Die Buchwochen sind ein Schaufenster der Verlage aus der Region und ganz Baden-Württemberg. Neben der Ausstellung gibt es Lesungen mit Autoren und Autorinnen, ein Programm für Schulklassen und Veranstaltungen am Abend. Corona geschuldet fehlt auch in diesem Jahr ein Gastland. Für Besucher gilt die 2G-Regel. Veranstalter der Stuttgarter Buchwochen sind der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg und das Wirtschaftsministerium.