Stuttgarter Ballett entlässt Musikdirektor Mikhail Agrest

Das Stuttgarter Ballett trennt sich von seinem Musikdirektor Mikhail Agrest. Vorangegangen waren interne Unstimmigkeiten. Intendant Tamas Detrich spricht von Vertrauensverlust.

Das Stuttgarter Ballett hat sich am Montagabend von seinem Musikdirektor Mikhail Agrest getrennt. Tamas Detrich, Intendant des Stuttgarter Balletts, sah nach eigener Aussage das Vertrauen in Agrest als zutiefst beschädigt an. "Aufgrund von vergangenen und aktuellen Ereignissen sehe ich mich gezwungen, mich schützend vor meine Tänzerinnen und Tänzer zu stellen", hieß es in einer Mitteilung. "Wenn Tanz und Musik nicht mehr in Einklang stehen, dann verfehlen wir unser Ziel. Ich bin zutiefst enttäuscht."

Auseinandersetzung während einer Probe

Auslöser für die Entlassung des Musikdirektors soll eine Auseinandersetzung während einer Probe des Stücks "Onegin" von John Cranko gewesen sein. Das hatte die Stuttgarter Zeitung im Dezember berichtet. Zu Details des Vorgangs hat bislang noch keine Seite öffentlich Stellung genommen. Allerdings soll es zwischenzeitlich zu einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Intendant Detrich beklagt eine "Polarisierung"

Detrich erklärt nun in der Mitteilung: "Wenn die musikalische Vision des Dirigenten weder die Intention des/der Choreographin berücksichtigt, noch die bestmögliche Voraussetzung für die tänzerische Umsetzung der Musik schafft, dann ist der Zeitpunkt gekommen, sich zu trennen." Aus seiner Sicht sollte ein Musikdirektor eine "vermittelnde Funktion zwischen Ballett und Orchester ausfüllen". Stattdessen habe es eine "Polarisierung" gegeben.

Von St. Petersburg nach Stuttgart

Der Russe Mikhail Agrest hatte erst im Herbst 2020 den Musikdirektor-Posten von seinem Vorgänger James Tuggle übernommen. Zuvor war er unter anderem über ein Jahrzehnt am weltweit renommierten Maiinsky Theater in St. Petersburg tätig.