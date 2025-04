per Mail teilen

Zwischen Feuerbach und Wendlingen liegen alle Gleise - im zukünftigen Stuttgarter Tiefbahnhof werden in dieser Woche die letzten Schienen miteinander verschweißt.

Sämtliche Schienen zwischen Feuerbach im Nordwesten Stuttgarts und Wendlingen (Kreis Esslingen) im Südosten des Projekts Stuttgart 21 sind verlegt. In der Bahnhofshalle werden nun in den kommenden Tagen die letzten Lücken zwischen den Schienen zusammen geschweißt.

Bauvorhaben Stuttgart 21 Das Projekt Stuttgart 21 steht nicht nur für den Bau des neuen Hauptbahnhofs in der Landeshauptstadt, sondern für die komplette Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart. Gebaut werden neue Bahnhöfe - etwa ein neuer Fernbahnhof am Flughafen - Dutzende Kilometer Schienenwege und Tunnelröhren, Durchlässe sowie Brücken. Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm schließt neben Stuttgart 21 auch den Neubau der bereits 2022 eröffneten Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm ein. Herzstück von Stuttgart 21 ist der neue unterirdische Hauptbahnhof, der im Gegensatz zum bisherigen Kopfbahnhof ein Durchgangsbahnhof sein wird.

S21: Durchgehende Verbindung zwischen Feuerbach und Wendlingen

Mit dem Abschluss der Schweißarbeiten in dieser Woche ist dann erstmals die neue Streckenverbindung von Wendlingen durch den Tiefbahnhof bis nach Feuerbach fertiggestellt, so der Projektleiter von Stuttgart 21. In der Bahnhofshalle selbst müsste nur noch die Oberleitung installiert werden, dann könnte theoretisch der erste ICE aus eigener Kraft durch den neuen Bahnknoten fahren.

Erste Güterwagen stehen bereits am Bahnsteig. Zum Jahresende soll der Testbetrieb mit dem neuen digitalen Zugsystem beginnen. Über ein Jahr soll der neue Bahnknoten getestet werden, bevor der Tiefbahnhof dann Ende 2026 in Betrieb gehen soll. Bis dahin müssen sich Fahrgäste im Großraum Stuttgart weiter auf Umleitungen, Zugausfälle und Einschränkungen einstellen.