Ab Mittwoch wird vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart verhandelt, ob die Gäubahn auf unbestimmte Zeit unterbrochen werden darf. Auch der Abbau des Kopfbahnhofs steht auf dem Spiel.

Die Eisenbahnstrecke von Stuttgart nach Singen und Zürich soll ab April 2026 auf unbestimmte Zeit unterbrochen werden. Das bedeutet einmal mehr Umsteigen für die Fahrgäste der sogenannten Gäubahn. Doch darf die Bahn überhaupt die Strecke kappen? Um diese Frage geht es ab Mittwoch bei der Verhandlung von zwei Klagen am Stuttgarter Verwaltungsgericht.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sowie der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) hatten gegen die Bundesrepublik Deutschland Klage erhoben und verlangen, dass die sogenannte Gäubahn nicht unterbrochen werden darf. Drei Verhandlungstage in Folge sind für die Prozesse angesetzt. Hier die wichtigsten Fragen zum Prozess:

Ab April 2026 soll die Gäubahn, die Eisenbahnstrecke aus Zürich und Singen, nicht mehr am Stuttgarter Hauptbahnhof, sondern am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen enden. Grund dafür ist Stuttgart 21. Denn zum einen müssen für neue S-Bahn-Gleise im Stuttgarter Norden die bisherigen Gleise der Gäubahn abgebaut werden. Zum anderen ist aber die neue Anbindung an den zukünftigen Tiefbahnhof von Stuttgart 21 noch nicht fertig. Der dafür notwendige Pfaffensteigtunnel von Böblingen zum Stuttgarter Flughafen soll frühestens 2032 fertiggestellt werden. Sprich: Die Gäubahnzüge würden für mindestens 6 Jahre in Stuttgart-Vaihingen enden. Von dort geht es dann nur mit einem Umstieg in S- und Stadtbahn weiter in die Innenstadt.

Bei der Verhandlung geht es unter anderem um die Frage, ob der Planfeststellungsbeschluss von Stuttgart 21 eingehalten wird. "Erstmals klagt die Deutsche Umwelthilfe auf Einhaltung eines Planfeststellungsbeschlusses", erklärte in den vergangenen Monaten DUH-Vorsitzender Jürgen Resch wiederholt.

Denn laut Resch und seinem Anwalt Remo Klinger würde in den genehmigten Bauunterlagen von Stuttgart 21 stehen, dass nur eine kurze Unterbrechung der Gäubahn erlaubt sei. Jetzt spreche man aber von mehreren Jahren. Wenn man in diesen zentralen Baustein der Planfeststellung eingreifen würde, dann würde damit die gesamte Planfeststellung ihre Grundlage verlieren, so Remo Klinger. "Dieser Punkt wird auf jeden Fall rechtswidrig missachtet. Mein Eindruck ist, man verfährt hier nach dem Schema Augen zu und durch."

Parallel dazu klagt der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg gegen einen fehlenden Antrag auf Streckenstilllegung der sogenannten Panoramastrecke, dem Streckenabschnitt zwischen Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart Hauptbahnhof. Der LNV argumentiert, dass die Bahn formell dafür ein Stilllegungsverfahren einreichen müsste, wenn auf unbestimmte Zeit der neue Anschluss an den Tiefbahnhof noch nicht fertiggestellt sei.

Die Klage richtet sich genau genommen gegen die Bundesrepublik Deutschland. Formal vertritt in diesen Fragen das Eisenbahnbundesamt (EBA) die Interessen des Bundes. Daher wird die Verhandlung vor Gericht gegen das EBA geführt. Die Naturschutzverbände fordern in der Klage, dass das EBA der Bahn verbieten muss, die Gäubahnstrecke in Stuttgart zu unterbrechen. Das bedeutet, dass die Bahn von der Klage unmittelbar betroffen ist. Deswegen ist auch die Bahntochtergesellschaft DB InfraGO zum Prozess beigeladen und vor Gericht vertreten, obwohl sie genau genommen nicht beklagte Partei ist.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat drei Verhandlungstage in Folge angesetzt: Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Unklar ist, ob alle drei Verhandlungstage benötigt werden oder ob sogar noch mehr Verhandlungstage notwendig sind. Vom Gericht hieß es vorab aber gegenüber dem SWR, dass das Verwaltungsgericht einen schnellen Klärungsbedarf sieht. Das bedeutet, es könnte durchaus sein, dass auch bis Freitag bereits ein Urteil bekannt gegeben wird. Es kann sich aber auch noch über mehrere Wochen hinziehen.

Die Deutsche Umwelthilfe und der Landesnaturschutzverband kommunizieren ganz klar, was Ihre eigentliche Forderung ist. Wenn die Gäubahn nicht unterbrochen werden darf, dann muss aus ihrer Sicht auch der bisherige Kopfbahnhof - zumindest in Teilen - erhalten und in Betrieb bleiben. Die Gäubahn-Klage ist daher auch eine Chance für die Verbände, den Rückbau der Gleisanlagen ab 2027 vorerst zu verhindern. Die DUH erklärte aber auch ganz klar: Ihr weiterführendes Ziel sei es, den Kopfbahnhof auch dauerhaft zu erhalten.

Die SWR-Sendung Eisenbahnromantik behandelt in einem Film die Herausforderungen, vor der die Gäubahn aktuell steht:

Die Gäubahn von Stuttgart nach Zürich - Abgehängt oder Gerettet? | Eisenbahn-Romantik

Das EBA teilte auf Anfrage des SWR mit: "In den genannten Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart hat das Eisenbahn-Bundesamt beantragt, die Klagen abzuweisen." Weiter wolle man sich zu dem Verfahren nicht äußern. Ähnlich formuliert es auch die Bahn. Lediglich, dass man der Auffassung sei, dass man im Rahmen der im Planfeststellungsverfahren genannten Bedingungen handle.

Es gibt aber Hinweise aus den vergangenen Jahren, wie vor Gericht argumentiert werden könnte. Aus dem Jahr 2020 gibt es eine verkehrswissenschaftliche Untersuchung der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Die hat festgestellt, dass S- und Stadtbahnen ab Stuttgart-Vaihingen den Verkehr der Regional- und Fernverkehrszüge aufnehmen könnten. Damit wäre weiterhin eine Erreichbarkeit des Stuttgarter Hauptbahnhofs und anderer Stadtteile gewährleistet. Darüber hinaus hat das Verkehrsministerium in Baden-Württemberg einen Maßnahmenkatalog vorgestellt, wie sie die Unterbrechung der Gäubahn kompensieren wollen.

11 Maßnahmen, um die Gäubahn-Unterbrechung zu kompensieren Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat 11 Maßnahmen vorgestellt, die die geplante Unterbrechung der Gäubahn kompensieren sollen. Nahverkehrsticket im IC: Im Fernverkehrszug von Zürich und Singen nach Stuttgart und umgekehrt gilt weiterhin ein Nahverkehrsticket, wie das Deutschlandticket. Durch den Umstieg in S-Vaihingen verlängert sich die Reisezeit zum Stuttgarter Hauptbahnhof um bis zu 10 Minuten. Zusätzliche Fahrten zur Randzeit: Während der Unterbrechung soll es morgens und abends zusätzliche Nahverkehrszüge zwischen Singen und Stuttgart-Vaihingen geben. Ausbau MEX bis Horb: Zwischen Horb und Stuttgart-Vaihingen sollen zusätzliche Metropolexpresszüge (MEX) fahren. Dadurch soll es (gemeinsam mit dem IC) auf diesem Abschnitt Züge im Halbstundentakt geben, die zwischen Horb und Herrenberg überall halten und dann direkt nach Böblingen und Stuttgart-Vaihingen durchfahren. Verlängerung der S-Bahn: Die S1 soll nicht nur bis Herrenberg, sondern einmal pro Stunde auch bis Horb fahren. Dadurch gibt es auch für Fahrgäste aus Horb weiterhin eine umstiegsfreie Verbindung an den Stuttgarter Hauptbahnhof. Mehr Verbindungen für mittlere Gäubahn: Für die Ortschaften Sulz und Oberndorf sollen während der Hauptverkehrszeit zusätzliche MEX-Züge die Verbindung nach Stuttgart beschleunigen. Ausbau Ringzug: Zwischen Rottweil und Tuttlingen soll der Ringzug abends länger verkehren, sowie auch an Sonn- und Feiertagen im Stundentakt fahren. Zusätzliche Züge zwischen Tuttlingen-Engen-Singen: Jeweils morgens und abends soll ein zusätzlicher Zug auf der Strecke Tuttlingen-Engen-Singen verkehren. Verbesserung Schwarzwaldbahn: Zusätzliche Züge sollen ab Dezember 2027 morgens und abends auf der Schwarzwaldbahn Richtung Konstanz und Offenburg verkehren. Abends Halbstundentakt beim Seehas: Aktuell gibt es beim Seehas abends noch keinen durchgehenden 30-Minuten-Takt. Dieser soll dann vollständig angeboten werden. Durchgehender Hochrhein-Bodensee-Express: Ab Dezember 2027 soll eine neue Zugverbindung zwischen St. Gallen-Konstanz-Singen-Schaffhausen-Basel eingerichtet werden. Geplant sind pro Tag und Richtung neun Züge. Angebotsausbau auf Donaubahn: Ein neues Regionalexpress-Konzept zwischen Sigmaringen und Tuttlingen soll bessere Umsteigemöglichkeiten auf die Gäubahn in Tuttlingen mit sich bringen.

Für die Stadt Stuttgart ist ganz klar: Die Gäubahn kann in den nächsten Jahren nicht weiter oberirdisch in den Stuttgarter Kopfbahnhof geleitet werden. Seit Jahren wartet die Stadt darauf, mit dem Bau des sogenannten Rosensteinquartiers, einem neuen Stadtviertel in der Innenstadt, zu beginnen. Eigentlich hätte die Stadt die Gleisflächen schon längst zur Verfügung gestellt bekommen sollen, aber das Projekt Stuttgart 21 hat sich immer weiter verzögert. Daher beharrt die Stadt Stuttgart auf der Unterbrechung.

Anders sehen es die Oberbürgermeister entlang der Gäubahn, wie Böblingen, Horb, Rottweil oder Singen. Seit Jahren wenden sie sich in Briefen und Stellungnahmen an Landes- und Bundespolitik und fordern, dass ihre Fahrgäste weiterhin umsteigefrei den Stuttgarter Hauptbahnhof erreichen müssen. Sie befürchten, dass sonst die Pendlerinnen und Pendler aufs Auto umsteigen.