Nach einer neunstündigen Zwangspause haben es die Boeing und ihre Passagiere sicher nach Ägypten geschafft. Am Samstagmorgen hatte die Maschine der Fluggesellschaft "SunExpress" in Stuttgart außerplanmäßig landen müssen.

Dauer 00:58 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Boeing 737-800 muss außerplanmäßig landen Am Flughafen Stuttgart ist am Samstagmorgen eine Boeing 737-800 der Fluggesellschaft SunExpress außerplanmäßig gelandet. Die Maschine war auf dem Weg von Köln in Richtung Ägypten als es an Bord technische Probleme gab. Bereits am Freitag mussten zwei Eurowings-Maschinen des gleichen Flugzeugtyps ihren Flug ebenfalls wegen technischer Probleme abbrechen. Video herunterladen (2,3 MB | MP4 )

Nach der außerplanmäßigen Landung einer Boeing 737-800 saßen am Samstag 187 Passagiere neun Stunden am Stuttgarter Flughafen fest. Am Abend war die Maschine schließlich wieder flugfähig und landete gegen 22 Uhr an ihrem ursprünglichen Reiseziel Hurghada in Ägypten.

Grund waren technische Probleme an Bord

Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft "SunExpress" musste auf dem Weg von Köln-Bonn nach Ägypten in Stuttgart landen, weil sie technische Probleme hatte. Eine Kontrolleuchte war aufgeleuchtet. Passagiere berichteten zudem von Geräuschen, die ihren Angaben nach von einem defekten Gummi an der Flugzeugtür stammten.

"Beim Start hat das Flugzeug laute Geräusche gemacht. Ziemlich laut. Wir hatten uns eigentlich gedacht, wenn wir oben sind, wird es aufhören, aber es hörte nicht auf." Imke Rohlfing, Passagierin an Bord der Boeing

Auch am Freitag mussten Flieger umkehren

Am Freitag mussten bereits zwei Maschinen der Fluggesellschaft Eurowings aus technischen Gründen umkehren - ebenfalls vom Typ Boeing 737-800. Sie waren nach Spanien unterwegs und sind wieder in Deutschland gelandet.

"Zwischen den beiden Fällen besteht keinerlei Zusammenhang." Eurowings-Sprecher

Die erste Maschine war in Köln-Bonn gestartet und sollte nach Palma de Mallorca fliegen. Auf der Höhe von Saarbrücken sei das Flugzeug aufgrund einer Warnanzeige für den Fahrwerksschacht umgedreht. Die Maschine sei sicher gelandet und werde untersucht, sagte ein Eurowings-Sprecher.

Das zweite Eurowings-Flugzeug war in Hamburg gestartet, um nach Barcelona zu fliegen. Die Maschine mit 174 Passagieren an Bord drehte bei Offenburg um und landete in Hannover. Der Grund für die Ausweichlandung sei ein defektes Instrumenten-Display gewesen, das ausgetauscht werden musste.