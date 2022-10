Zwei Verletzte durch Messerstiche in Stuttgart

per Mail teilen

Vor einer Bar und einer Diskothek in Stuttgart sind am Wochenende zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Ein Mann wurde festgenommen.

Laut Polizei eskalierte am Samstagmorgen der Streit zwischen zwei Männern im Alter von 32 und 29 Jahren vor einer Stuttgarter Bar. Der Jüngere soll seinem Kontrahenten mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Ältere zog daraufhin offenbar ein Messer und verletzte den anderen durch einen Stich in den Oberkörper schwer. Die Polizei nahm den 32-Jährigen fest. Er sollte noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Stich in den Rücken

Der zweite Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag vor einer Stuttgarter Diskothek. Ein 27-Jähriger soll dort im Streit einen 21 Jahre alten Mann ein Messer in den Rücken gestochen haben. Das Opfer konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Gegen den Messerstecher wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.