Der heutige 28. April ist ein internationaler Gedenktag für Menschen, die aufgrund von Arbeit getötet, verstümmelt oder verletzt wurden oder erkrankten - der Workers’ Memorial Day. Auch in Stuttgart ruft die Gewerkschaft zum Gedenken auf. Ob Betrieb, Baustelle oder Homeoffice - um 12 Uhr soll eine Minute lang der Opfer von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gedacht werden, so die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt in Stuttgart. Gerade in Zeiten der Pandemie sei es wichtig, dass die Unternehmen ihre Beschäftigten schützen, etwa über Testangebote oder Homeoffice. Wer etwa am Bau oder in der Land- und Forstwirtschaft arbeite, trage ein grundsätzlich höheres Unfallrisiko.