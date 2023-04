per Mail teilen

In Stuttgart müssen mehr Wohnungen gebaut werden - darüber sind sich alle im Gemeinderat einig. Der SPD ist aber die angepeilte Zahl bis 2033 zu niedrig. Darüber abgestimmt wird am Nachmittag.

Im Stuttgarter Gemeinderat soll am Donnerstagnachmittag ein Beschluss zum Wohnungsneubau für die kommenden zehn Jahre gefasst werden. Geplant ist, den Baubeginn für 20.000 neue Wohnungen bis zum Jahr 2033 zu ermöglichen.

SPD-Fraktion fordert, noch mehr Wohnungen zu bauen

Der SPD-Fraktion im Gemeinderat ist das zu wenig. Sie fordert, diese Zahl auf 27.000 nach oben zu korrigieren, weil der Bedarf viel höher sei, und hat einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt. Zudem seien in den vergangenen Jahren deutlich zu wenig Wohnungen gebaut worden, die Folgen seien hohe Mieten in Stuttgart.

Die Stadtverwaltung argumentiert, aufgrund der Inflation, des Ukraine-Krieges und der Energiekrise sei die Kostensteigerung für Bauunternehmen immens hoch, sodass man mit einer niedrigeren angestrebten Zahl von Neubauten ein "optimistisches Zeichen" setzen wolle. Zudem zeigten Zahlen und Prognosen neben dem Rückgang des Wohnungsneubaus auch eine Verschiebung hin zur klimatischen Wohnungs- und Gebäudesanierung auf Kosten des Wohnungsneubaus.

Die EnBW hat ihr Bauprojekt am Stöckach bereits vorläufig gestoppt

Dass Bauunternehmen sich angesichts der angespannten Lage zurückziehen oder bereits geplante Projekte aussetzen, hatte sich in Stuttgart erst vergangene Woche gezeigt: Die EnBW hatte bekanntgegeben, dass sie das neue Wohnquartier am Stöckach bis auf Weiteres stoppt. Auf dem rund vier Hektar großen ehemaligen EnBW-Betriebsgelände im Stuttgarter Osten sollen eigentlich 800 neue Wohnungen gebaut werden. 40 Prozent davon hätten sozial gefördert und damit preisgünstige Wohnungen werden sollen.

Konflikt auch um sozialen Wohnungsbau

Um sozialen Wohnungsbau gibt es ebenfalls einen großen Konflikt zwischen einem Teil des Gemeinderats und den Bauunternehmen und Baugenossenschaften. Die Grünen, die SPD, Die Fraktion und die Fraktionsgemeinschaft PULS fordern, Bauunternehmen künftig bei Nachverdichtungsprojekten 50 Prozent der neuen Wohnungen preisgünstig anbieten müssen, also beispielsweise Sozialwohnungen oder Eigentumswohnungen für Geringverdiener. Bisher liegt die vorgeschriebene Quote bei 30 Prozent.

Wohnungsunternehmen: Mehr sozialer Wohnungsbau nicht umsetzbar

Hier offenbart sich das nächste Problem mit der allgemeinen Kostensteigerung: Der Verein Immobilienwirtschaft Stuttgart (IWS) und die Arbeitsgemeinschaft Stuttgarter Wohnungsunternehmen (Arge) sagen ganz klar, dass eine höhere Sozialbauquote nicht mehr wirtschaftlich umsetzbar sei. Zudem würden dadurch auch die Mieten von nicht geförderten Wohnungen in Stuttgart weiter in die Höhe getrieben. Denn fehlende Einnahmen durch die preisgünstigen Wohnungen müssten durch die Mieten der nicht geförderten Wohnungen kompensiert werden.

Ein zweiter Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung zum Thema Bauen heute dreht sich um das Kapital der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG). Das will die Stadt um 200 Millionen Euro bis 2025 aufstocken. Damit sollen trotz der starken Kostensteigerung in der Baubranche preiswerte Wohnungen ermöglicht werden.