Am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen im vergangenen Jahr auf dem Cannstatter Wasen sind drei Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Die mutmaßlichen Täter stehen ab Montag (19.April) vor Gericht in Stuttgart-Stammheim.

Zwei Männer, die die Ermittler der linken Szene zuordnen, müssen sich wegen versuchten Totschlags am Rande einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen vor Gericht in Stuttgart verantworten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Mitte Mai vergangenen Jahres in Stuttgart mit weiteren, bislang unbekannten Tätern drei Demo-Teilnehmer angegriffen zu haben.

"Es gibt weitere Täter, die identifiziert sind und gegen die Ermittlungen laufen, ebenso wie es Tatverdächtige gibt, die noch unbekannt sind", sagte eine Sprecherin der Stuttgarter Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur.

Mutmaßlich: Linke gegen Rechte

Die drei Männer, die Opfer der Attacke wurden, waren auf dem Weg zu einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen auf dem Cannstatter Wasen angegriffen und niedergeschlagen worden. Sie sollen der rechtspopulistischen, gewerkschaftsähnlichen Organisation "Zentrum Automobil" angehören oder ihr nahe stehen. Als Täter sieht die Staatsanwaltschaft Männer einer 30-40-köpfigen Gruppe, die sie dem linken Spektrum zuordnet und die damals zum Wasen gezogen war, um den Konflikt mit rechten Gruppierungen bei der Demonstration zu suchen. Einer der Angeklagten - ein damals 20-Jähriger - soll bei der Attacke auch den Tod eines Geschädigten zumindest billigend in Kauf genommen haben. Das damals 54-jährige Opfer schwebte zeitweise in Lebensgefahr und lag mehrer Wochen im Koma.

Mehrere Täter

Bei der Tat sei der damals 20-Jährige nicht alleine gewesen, ist sich die Staatsanwaltschaft sicher: "Nachdem der Angegriffene bewusstlos zu Boden gegangen war, sollen zumindest zwei der Täter noch weiter auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben," so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Ein zur Tatzeit 24 Jahre alter mutmaßlicher Komplize ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er habe gemeinsam mit einem ebenfalls noch nicht identifizierten Mittäter die beiden weiteren Opfer unter anderem mit Reizstoff besprüht.

Protest vor dem Gerichtsgebäude angekündigt

Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei bei Razzien in sieben Städten Zimmer und Wohnungen von Anhängern der linken Szene durchsucht. Dabei waren der Jüngere der beiden Angeklagten festgenommen und verhaftet worden. Für die Verhandlung sind mehr als 20 Prozesstage vorgesehen. Zum Auftakt am Montagvormittag haben sich linke Gruppen zu einer Kundgebung vor dem Prozessgebäude in Stuttgart-Stammheim angekündigt. Auch aus dem rechten Lager könnte es zu Solidaritätsbekundungen kommen.