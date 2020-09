Am Donnerstag ist der bundesweite Probealarm gestartet. Künftig soll jährlich am zweiten Donnerstag im September die Warnung der Bevölkerung geprobt werden.

Ausgelöst werden alle an das Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) angeschlossenen Warnmittel wie Radio, Fernsehen und Warn-Apps. Außerdem werden in Stuttgart mobile Sirenenanlagen eingesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Stuttgart. Die mobilen Sirenenanlagen geben im Innenstadtbereich entlang der Königstraße, am Rotebühlplatz, Schlossplatz und Hauptbahnhof einen einminütigen auf- und abschwellenden Heulton als "Warnung" ab. Um 11:20 Uhr erfolge dann die Entwarnung mit einem einminütigen durchgehenden Heulton.

Warnhinweise auch an Haltestellen und Hauptverkehrsstraßen

Laut Stadtverwaltung sollen außerdem die Fahrgastinformationstafeln an den SSB-Haltestellen und die Verkehrsinformationstafeln an den Hauptverkehrsstraßen Warnhinweise zeigen. Darin werde die Bevölkerung aufgefordert, im Ereignisfall Radio und Fernsehen einzuschalten, um dort weitere Informationen zu erhalten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Warntag dient auch Überprüfung der technischen Systeme

Der bundesweite Warntag soll Funktion und Ablauf einer Warnung besser verständlich machen. Außerdem soll der Warntag dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen. Gleichzeitig dient der Warntag zur Überprüfung der vorhandenen technischen Systeme zur flächendeckenden Warnung der Bevölkerung und zur Optimierung der Abläufe.