Die Bewerbungsfrist für die Stuttgarter OB-Wahl endet am Montag um Mitternacht. Beworben haben sich bislang 16 Personen, unter ihnen zwei Frauen. Am Dienstag entscheidet der Gemeindewahlausschuss, welche Kandidatinnen und Kandidaten die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen und zur Wahl zugelassen werden. Weil sich 14 von ihnen gleichzeitig beworben haben, wird in dieser Sitzung auch per Los entschieden, wer von ihnen ganz oben auf dem Stimmzettel stehen wird. Ihre Bewerbungen angekündigt haben unter anderem Frank Nopper für die CDU, Veronika Kienzle für die Grünen, Martin Körner für die SPD und Hannes Rockenbauch vom Linksbündnis. Der neue Oberbürgermeister in Stuttgart wird am 8. November gewählt. Es geht um die Nachfolge von Fritz Kuhn (Grüne), der nach einer Amtszeit nicht wieder antritt.