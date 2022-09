Wagenburgtunnel in Stuttgart bleibt noch länger gesperrt

Eigentlich wollte die Stadt den Tunnel nur für zwei Nächte abriegeln, um ihn zu warten und zu reparieren. Doch nun zwingen massive Schäden den Verkehr, eine Umleitung zu fahren.

Der Wagenburgtunnel in Stuttgart bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Die Stadt teilte am Freitag mit, Grund seien massive Schäden am Westportal, also an der westlichen Einfahrt zum Tunnel. "An einem Abluftkanal könnten sich Betonteile lösen und herabstürzen", teilte sie mit. Daher sei eine Vollsperrung nötig.

Wann die Bauarbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein werden, dazu gibt es noch keine Angaben. "Das Tiefbauamt arbeitet mit Hochdruck an einer baldigen Wiedereröffnung", heißt es von der Stadt. Sie versuche in erster Linie, den Verkehr der Buslinie 40 zu ermöglichen.

Der Wagenburgtunnel ist eine wichtige Verbindung zwischen Stuttgart-Mitte und Stuttgart-Ost. Eigentlich wollte die Stadt den Tunnel nur für zwei Nächte Anfang dieser Woche sperren, um ihn zu warten und zu reparieren. Offenbar stellte die Stadt aber in dieser Zeit die Schäden fest, die nun zur angekündigten Vollsperrung führten.