Stadt Stuttgart baut ihr Impfangebot aus

Die Stadt Stuttgart will auf die hohe Nachfrage nach Spontan-Impfungen in der Innenstadt reagieren. Geplant sind ein zusätzlicher Impf-Kleinbus und ein eigenes kleines Impfzentrum.

Seit Corona-Tests nicht mehr kostenlos sind, scheint die Impfbereitschaft auch in Stuttgart zu steigen. Die Stadt will deshalb schon in den kommenden Tagen mit einem Kleinbus an den Start gehen. Außerdem pendelt sich die Zahl der Neuinfektionen derzeit bei einem Sieben-Tage-Wert von über 100 ein. Aktuell liegt die Inzidenz bei 106,6.

In Stuttgart stark nachgefragt: Impfen im Impfbus

Kleinbus soll für mehr Impfungen sorgen

Der Kleinbus soll den Impfbus, der bereits im Einsatz ist, begleiten, so ein Sprecher der Stadt Stuttgart gegenüber dem SWR. Mit dem Kleinbus könne das Impfen unterstützt und Menschen in der Warteschlange auch auf Impfmöglichkeiten zum Beispiel in Corona-Schwerpunktpraxen aufmerksam gemacht werden.

Kleines Impfzentrum in der Stuttgarter City

Darüber hinaus will die Stadt Stuttgart Räume in der Innenstadt anmieten, um auch dort Impfen ohne Termin anzubieten. Wo genau und ab wann ist noch nicht bekannt. Für Samstag ist eine große Sonderimpfaktion auf dem Kronprinzplatz in der Stuttgarter Innenstadt geplant. Die Stadt Stuttgart finanziert die neuen Angebote nach eigenen Angaben aus eigener Tasche.

Auch Landkreise bauen Impfangebote aus

Auch in den Kreisen der Region Stuttgart gibt es wieder mehr spontane Impfaktionen und Angebote. Zum Beispiel im Kreis Böblingen - hier läuft seit rund drei Wochen das Angebot regelmäßiger Impfungen in den Schnelltestzentren. Bisher werden dort BioNTech und Johnson & Johnson verimpft. Ab dem kommenden Wochenende wird das Angebot um den Impfstoff von Moderna erweitert.