Gemeinderat: Stuttgart verschärft die Regeln für E-Scooter

Der Gemeinderat Stuttgart hat am Donnerstagabend entschieden, das Abstellen von E-Scootern stärker zu reglementieren. Künftig sind im Stadtgebiet höchstens 6.000 E-Scooter erlaubt.

Stuttgart wird die Zahl der E-Scooter im Stadtgebiet auf höchstens 6.000 E-Roller beschränken. Zudem gelten für die Anbieter der Tretrollern mit Elektroantrieb künftig schärfere Regeln. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend so beschlossen. Entwickelt hatte das "Sondernutzungskonzept E-Scooter" das Amt für öffentliche Ordnung. Es ersetzt die bisherige freiwillige Selbstverpflichtung der E-Scooter-Anbieter. Diese müssen Anbieter nun zudem eine Sondernutzungsgebühr von 4,50 bis 7,50 Euro pro E-Scooter und Monat an die Stadt entrichten.

Neue Abstellzonen in der City für E-Scooter

Schon heute gibt es in der Innenstadt für E-Scooter spezielle Abstell- und Parkverbots-Zonen. Die Verleiher werden nun zudem verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die Roller ordnungsgemäß abgestellt werden und somit keine Fußgängerinnen und Fußgänger stören, insbesondere Menschen mit Behinderungen. Dafür soll die Stadtverwaltung weitere Abstellzonen an stark frequentierten Orten der Innenstadt einrichten.

Diese Regeln gelten für E-Scooter Sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge, zu denen auch E-Scooter zählen, sind in Deutschland seit Juni 2019 für den Straßenverkehr zugelassen. Ab 14 Jahren darf man sie ohne Prüfung steuern - auf dem Radweg. Fehlt dieser, müssen die maximal 20 Stundenkilometer schnellen Gefährte die Straße benutzen. Das Befahren von Bürgersteigen und Fußgängerzonen ist nicht erlaubt. Besetzt sein dürfen sie nur von einer Person. Es ist keine Pflicht, einen Helm zu tragen, wird aber von der Polizei dringend empfohlen. Die Geräte dürfen dort geparkt werden, wo auch Fahrräder parken dürfen, also auch auf Gehwegen und am Straßenrand. Fußgängerzonen sind in vielen Städten Parkverbotszonen für E-Scooter. Nutzer von E-Scootern müssen sich an dieselben Alkoholgrenzwerte halten wie Autofahrer. Wer also 0,5 bis 1,09 Promille intus hat und keine Auffälligkeiten zeigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Zeigt der Fahrer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, kann aber schon ab 0,3 Promille die Rede von einer Straftat sein, darauf weist der ADAC hin. Für alle unter 21 gilt die 0,0-Promillegrenze.

Neuen Regeln für mehr Sicherheit und städtische Kontrolle

Jeder einzelne Anbieter darf künftig maximal 100 Roller in der Innenstadtzone und 1.500 Gefährte im ganzen Stadtgebiet bereitstellen. Der Stadtverwaltung zufolge wurden im Sommer bislang rund 1.200 E-Scooter pro Anbieter aufgestellt. Ziel der neuen E-Roller-Regelung sind eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Ordnung auf den Straßen und Plätzen in Stuttgart.

Zudem soll sie mehr Rechtssicherheit schaffen und der Stadt mehr Durchgriffsmöglichkeiten geben. Das helfe, so die Beschlussvorlage, Qualitätsstandards sicherzustellen und städtische Klima- und Mobilitätsziele zu erreichen.