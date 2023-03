Unterbringung von Flüchtlingen in der Region Stuttgart wirft Fragen auf

Die Erstaufnahmeeinrichtungen in der Region Stuttgart füllen sich. Aber wo es danach für Geflüchtete aus der Ukraine hingeht, darauf gibt es vielerorts noch keine Antworten.

In Stuttgart sind mittlerweile rund 2.500 Geflüchtete aus der Ukraine in Notunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Sporthallen, Konzertarenen und Lagerstätten werden derzeit umfunktioniert. Und die Stadt bereitet sich auf noch mehr Menschen vor.

Sven Matis, Sprecher der Stadt Stuttgart, sagte gegenüber dem SWR, dass man in Stuttgart bereits drei größere Unterkünfte zur Verfügung gestellt habe. Weitere sollen noch kommen. "Umfunktionierte Lagerhallen sind eigentlich nicht die Form der Unterbringung, die wir uns wünschen, aber die in diesen Tagen einfach wichtig ist."

"Wir erleben einen Massenansturm, den wir nicht nur mit Hotels und Herbergen stemmen können."

Doch während Städte und Gemeinden noch versuchen, den aktuellen Ansturm zu stemmen, zeichnet sich schon das nächste Problem ab. Experten und Expertinnen glauben nicht mehr an ein schnelles Ende des Ukraine-Kriegs. Gleichzeitig ist der Wohnungsmarkt rund um Stuttgart bekanntermaßen an seiner Belastungsgrenze.

Tausende Geflüchtete treffen auf angespannten Wohnungsmarkt

Mehrere Städte in der Region haben sich bereits über Social-Media an die Bürgerinnen und Bürger gewandt. Und einige Angebote für freie Wohnungen und Zimmer seien auch schon eingetrudelt, so Sprecher der Städte Sindelfingen und Stuttgart. Man werde das bei Gelegenheit prüfen. Doch was aktuell im Fokus stehe, ist die akute Notversorgung.

Der baden-württembergische Flüchtlingsrat mit Sitz in Stuttgart warnt allerdings, die Frage der Unterbringung zu weit in die Zukunft zu verschieben. "Wir haben in der Vergangenheit zu oft erlebt, dass diese Provisorien zu Dauereinrichtungen werden, weil das Problem der extremen Wohnungsnot über Jahre hinweg nicht angegangen wurde", erklärte Seán McGinley vom Flüchtlingsrat.

"Wenn wir das Problem jetzt nicht angehen, dann werden wir Menschen aus der Ukraine haben, die in fünf oder zehn Jahren noch immer in irgendwelchen Baucontainern wohnen."

Das Problem liege klar bei der Wohnungsnot, so McGinley. Städte und Gemeinden hätten in den letzten Jahren einfach zu wenig getan, um den Druck auf dem Wohnungsmarkt zu lindern. Das hätte überhaupt nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. "Es wurden einfach zu wenige neue Wohnungen gebaut. Und jetzt stehen wir vor diesem Problem", so McGinley weiter.

Wohnungsmangel in allen Großstädten

Klar ist, dass viele Geflüchtete aus der Ukraine erst einmal in die Großstädte kommen. Hier gibt es Notunterkünfte oder Freunde und Verwandte, die die Menschen vorerst aufnehmen. Und egal ob in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München oder Stuttgart - in allen großen Städten gibt es Wohnungsmangel.

"Wir bauen jedes Jahr schon um die 2.000 neue Wohnungen", erklärte Sven Matis, Sprecher der Stadt Stuttgart. "Und natürlich müssen wir den vielen Geflüchteten Wohnraum zur Verfügung stellen. Das machen wir auch. Aber erst mittel- oder langfristig." Im Moment habe die Notunterbringung allerdings noch Vorrang.