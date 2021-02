per Mail teilen

Erstmals seit Oktober hat Stuttgart den 7-Tage-Inzidenzwert von 50 unterschritten. Der Wert gibt die Zahl der mit Corona Neuinfizierten binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Stefan Ehehalt, Leiter des städtischen Gesundheitsamtes Stuttgart, nannte es eine gute Nachricht. Dennoch mahnte er zur Vorsicht. Eine Kita musste geschlossen werden, weil hier eine Mutation des Virus nachgewiesen wurde. Es sei zu befürchten, das die Pandemie erneut an Fahrt aufnehme, so Ehehalt. Er mahnte daher die AHA-Regeln weiter einzuhalten und zu Lüften. Infektionen könnten durch Tests erkannt werden, Erkrankte sollen sich isolieren, riet Ehehalt. Eine einmalige Unterschreitung des Schwellenwertes von 50 hat keinerlei weitere Konsequenzen. Es gelten nach wie vor die landesweiten Beschränkungen.