Am Max-Eyth-See in Stuttgart ist ein zwölfjähriges Kind von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 13-Jähriger soll es zuvor gestoßen haben.

In Stuttgart ist am Freitag an der Haltestelle Max-Eyth-See ein zwölfjähriger Junge von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Der Unfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr, als eine Stadtbahn der U12 einfuhr. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Zwölfjährige nach einem Streit von einem 13-Jährigen gegen die einfahrende Stadtbahn gestoßen worden sein. Der Zwölfjährige wurde von der Bahn erfasst und starb laut einem Feuerwehrsprecher noch an der Unfallstelle.

13-Jähriger wurde an das Jugendamt übergeben

Das 13-jährige Kind wurde nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen an das Jugendamt übergeben. Wegen seines Alters ist es strafunmündig und kann somit strafrechtlich nicht verfolgt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um weitere Hinweise. Der Autoverkehr rund um die Haltestelle wie auch der Stadtbahnbetrieb waren für die Zeit der Unfallaufnahme eingeschränkt.

Am Max-Eyth-See in Stuttgart ist ein Kind von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Für die Betreuung von rund 15 betroffenen Personen kamen mehrere Einsatzkräfte der Notfallseelsorge Stuttgart und des Kriseninterventionsteams zum Einsatz. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen stand ein Großraumrettungswagen als Betreuungsstelle bereit.

Polizei ermittelt die Hintergründe des Streits

Unklar war nach Polizeiangaben zunächst, worum es bei dem Streit der zwei Jungen ging. Ebenso ermittelte die Polizei nach Angaben vom Abend noch, inwiefern die beiden sich kannten, ob sie etwa in ein und dieselbe Schulklasse gingen. Ein Sprecher wollte zunächst nicht sagen, ob an der Auseinandersetzung noch andere Kinder beteiligt gewesen waren. Weitere Details zu dem tragischen Vorfall wird es - wenn überhaupt - am Montag geben.

Weiterer Unfall mit einer Stadtbahn in Stuttgart-Weilimdorf

Bereits am Morgen gegen 8 Uhr hatte es in Stuttgart-Weilimdorf einen Unfall mit einer Stadtbahn gegeben. Eine 36-Jährige wollte mit ihrem Auto bei der Haltestelle Wolfbusch in einen Parkplatz abbiegen und stieß dabei mit einer Stadtbahn der Linie U6 mit Fahrtrichtung Flughafen/Messe zusammen. Die Fahrerin des Autos sowie zwei Fahrgäste, eine 38-jährige Frau und ein fünfjähriges Kind, wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 55.000 Euro. Der Stadtbahnverkehr war während der Unfallaufnahme gesperrt.